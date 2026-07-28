Mulher é flagrada segurando tartaruga marinha para tirar foto em praia de Cabo Frio

Uma mulher foi flagrada nesta segunda-feira (27), segurando uma tartaruga marinha para tirar uma foto no Canto do Forte, em Cabo Frio. As imagens repercutiram nas redes sociais e chamaram a atenção de moradores e autoridades ambientais.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio, Jailton Dias, a aproximação e a manipulação de animais silvestres representam risco tanto para as pessoas quanto para os próprios animais.

Ele reforçou que tartarugas marinhas não são animais domésticos e que devem permanecer livres, sem serem tocadas ou submetidas a situações de estresse.

De acordo com o secretário, a captura, manipulação ou qualquer tipo de pressão sobre animais silvestres pode configurar crime ambiental, conforme a legislação vigente.

As penalidades podem incluir desde notificação e multa até retenção e condução do responsável à delegacia, em caso de flagrante.

A orientação é que, ao encontrar um animal silvestre, a população mantenha distância, registre imagens sem contato e acione os órgãos competentes caso presencie situações de maus-tratos ou manipulação.

As denúncias podem ser feitas à Guarda Marítima Ambiental, à Secretaria de Meio Ambiente, à Polícia Militar ou à Secretaria de Ordem Pública.