Mulher é morta a facadas em Cabo Frio; companheira tem prisão temporária decretada

Uma mulher é suspeita de matar a própria companheira a facadas e teve a prisão temporária decretada pela Justiça nesta segunda-feira (22), em Cabo Frio. A suspeita. que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, ainda não foi encontrada e é considerada foragida.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu após uma discussão entre as duas, que evoluiu para uma luta corporal.

Durante o confronto, a vítima, identificada como Alessandra dos Santos Fernandes, de 24 anos, que era auxiliar de classe, foi atingida por golpes de faca e chegou a dar entrada em uma unidade hospitalar já sem vida.

Investigação

Segundo a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), os agentes foram acionados após a entrada da jovem no hospital. A partir disso, tiveram início as diligências para apurar o caso, que apontaram para um feminicídio ocorrido no contexto de um relacionamento entre duas mulheres.

Testemunhas foram ouvidas, incluindo familiares da vítima. Conforme apurado, a suspeita teria se envolvido em uma discussão com Alessandra pouco antes do crime.

Ainda segundo a polícia, a investigada chegou a iniciar uma tentativa de socorro, mas deixou o local em seguida. Há informações de que ela teria confessado o crime ao pai da vítima.

Mandado de prisão

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a delegada responsável solicitou a prisão temporária da suspeita durante o plantão judiciário.

O pedido foi aceito pela Justiça, que expediu o mandado.

Policiais civis realizaram buscas em endereços ligados a familiares da investigada, mas ela não havia sido localizada até a última atualização desta reportagem.

Repercussão

A morte de Alessandra gerou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Ela atuava como auxiliar de classe na rede municipal de ensino e trabalhava na Escola Municipal Palmira Bessa de Figueiredo, onde também havia estudado.

Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte da jovem e manifestou solidariedade à família, aos amigos, colegas e à comunidade escolar.

Parentes também se pronunciaram nas redes sociais. Em uma publicação, a irmã da vítima afirmou que a suspeita mantinha um relacionamento com Alessandra havia cerca de nove meses. Segundo o relato, a investigada teria dito ao pai da jovem que pretendia se entregar.

A família classificou o caso como feminicídio e cobrou providências das autoridades, pedindo ainda a divulgação de informações que possam ajudar na busca por justiça.

O caso segue em investigação pela 126ª DP de Cabo Frio.