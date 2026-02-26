Mulher é presa suspeita de aplicar golpe ‘Boa Noite, Cinderela’ contra turistas peruanos em Búzios

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (26), uma mulher, de 25 anos, suspeita de participar de um furto contra turistas peruanos os dopando por meio do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, em Armação dos Búzios.

As vítimas, turistas peruanos, conheceram a suspeita e outras duas mulheres na Lapa, na região central do Rio, e seguiram com o grupo para Búzios, na Região dos Lagos, onde o furto foi cometido. Entre os bens levados estão joias de ouro, dólares, pertences pessoais, uma carteira e um relógio de alto valor.

A jovem foi encontrada no interior de uma academia de musculação nos arredores da comunidade do Jacaré em Cabo Frio. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Armação de Búzios.

De acordo com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), o crime aconteceu em 23 de fevereiro de 2025.

A polícia informou que a mulher é a segunda pessoa presa pelo caso. Uma coautora já havia sido detida, e uma terceira mulher segue sendo investigada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita possui seis anotações criminais por associação criminosa, furto e roubo, incluindo registros anteriores relacionados ao mesmo tipo de golpe.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Armação de Búzios, a suspeita foi levada para a unidade policial para as formalidades legais e ficará à disposição da Justiça.