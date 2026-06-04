Mulher fica ferida após deck ceder às margens do Canal do Itajuru, em Cabo Frio

Uma mulher ficou ferida após parte de um deck de madeira ceder na tarde desta quarta-feira (3) às margens do Canal do Itajuru, em Cabo Frio. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Marechal Floriano com a Avenida dos Pescadores, no bairro São Bento.

Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela estrutura quando uma das tábuas se rompeu. Com a queda, ela sofreu ferimentos na perna e não conseguiu se locomover. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h52 para prestar atendimento.

De acordo com a corporação, a mulher teve ferimentos classificados como de média gravidade e foi encaminhada ao Hospital Central de Emergências (HCE).

Após o acidente, a Coordenadoria de Defesa Civil realizou uma vistoria no local e identificou ripas de madeira danificadas em quatro pontos diferentes do deck.

As áreas comprometidas foram isoladas para evitar novos acidentes e garantir a segurança de pedestres que circulam pela região.

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) também foi acionada e fez um levantamento técnico para a substituição das peças danificadas.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que acompanha a situação e que as medidas necessárias para o reparo da estrutura já estão sendo providenciadas.