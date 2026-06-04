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Mulher fica ferida após deck ceder às margens do Canal do Itajuru, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Uma mulher ficou ferida após parte de um deck de madeira ceder na tarde desta quarta-feira (3) às margens do Canal do Itajuru, em Cabo Frio. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Marechal Floriano com a Avenida dos Pescadores, no bairro São Bento. 

Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela estrutura quando uma das tábuas se rompeu. Com a queda, ela sofreu ferimentos na perna e não conseguiu se locomover. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h52 para prestar atendimento. 

De acordo com a corporação, a mulher teve ferimentos classificados como de média gravidade e foi encaminhada ao Hospital Central de Emergências (HCE).

Após o acidente, a Coordenadoria de Defesa Civil realizou uma vistoria no local e identificou ripas de madeira danificadas em quatro pontos diferentes do deck. 

As áreas comprometidas foram isoladas para evitar novos acidentes e garantir a segurança de pedestres que circulam pela região. 

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) também foi acionada e fez um levantamento técnico para a substituição das peças danificadas. 

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que acompanha a situação e que as medidas necessárias para o reparo da estrutura já estão sendo providenciadas.

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