Mulher ficou presa por quatro horas após desabamento de um restaurante em Cabo Frio

Um vídeo registrou o momento em que uma mulher foi resgatada após ficar cerca de quatro horas presa pelos escombros do restaurante da Hilda que desabou na manhã desta sexta-feira (27), no Centro de Cabo Frio.

O telhado do estabelecimento cedeu por volta das 8h, e a vítima teve a perna prensada entre blocos de concreto, madeiras e partes da estrutura.

A vítima é mãe de uma criança de um ano e meio, ela foi retirada sob aplausos e comemoração das equipes e moradores que acompanhavam o trabalho.

O tio da vítima questionou sobre causa do desmoronamento da laje do local. A Defesa Civil está averiguando e será realizada a perícia no estabelecimento.

Um rapaz de 19 anos teve ferimentos leves e foi atendido no local.

Testemunhas relataram que ouviram gritos vindos de dentro do restaurante logo após a estrutura ceder. Algumas pessoas conseguiram sair sozinhas e foram vistas ensanguentadas, pedindo ajuda na rua.