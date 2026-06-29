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Mulher invade bar e causa prejuízo de R$ 1,8 mil após furtar dinheiro e mercadorias em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um bar localizado no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, foi alvo de um furto na madrugada de quarta-feira (24).

Segundo o proprietário, uma mulher invadiu o estabelecimento e causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1.800. 

Toda a ação foi flagradas pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o comerciante, a suspeita entrou no local por volta das 3h30 e foi diretamente ao caixa, de onde levou todo o dinheiro que havia sido deixado para troco. 

Além do dinheiro em espécie, ele afirma que a mulher também furtou moedas, balas, maços de cigarro e baralhos que eram comercializados no estabelecimento. 

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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