Mulher invade bar e causa prejuízo de R$ 1,8 mil após furtar dinheiro e mercadorias em Cabo Frio

Um bar localizado no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, foi alvo de um furto na madrugada de quarta-feira (24).

Segundo o proprietário, uma mulher invadiu o estabelecimento e causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1.800.

Toda a ação foi flagradas pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o comerciante, a suspeita entrou no local por volta das 3h30 e foi diretamente ao caixa, de onde levou todo o dinheiro que havia sido deixado para troco.

Além do dinheiro em espécie, ele afirma que a mulher também furtou moedas, balas, maços de cigarro e baralhos que eram comercializados no estabelecimento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.