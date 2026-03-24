Mulher pede socorro em academia, e policial de folga recupera carro roubado em São Pedro da Aldeia

Um homem foi preso em flagrante após render uma mulher com uma faca e roubar o carro dela na manhã desta segunda-feira (23) em São Pedro da Aldeia. A prisão foi realizada por um policial civil de folga, que estava chegando a uma academia no momento em que a vítima correu para o local para pedir ajuda.

De acordo com a Polícia Civil, o assalto aconteceu por volta das 9h40, no bairro Nova São Pedro. A vítima havia acabado de estacionar o carro na Avenida Teixeira Brandão quando foi abordada por um homem armado com uma faca.

O suspeito anunciou o assalto e obrigou a vítima a entregar o veículo e uma aliança. Após a ação, o criminoso fugiu em direção ao bairro Campo Redondo. Em seguida, a vítima correu até uma academia próxima e relatou o ocorrido a um policial civil, que estava de folga no local.

Diante das informações, o agente saiu imediatamente em busca do veículo utilizando seu carro particular. Ele localizou o automóvel estacionado sobre a calçada, próximo a uma área de matagal, e acionou apoio da delegacia.

No momento em que o suspeito desembarcava do carro, ainda com pertences da vítima e com a faca em mãos, o policial realizou a abordagem e conseguiu render o homem.

Na sequência, um cabo da Marinha do Brasil que estava nas proximidades auxiliou na contenção do suspeito até a chegada de outros policiais. O homem foi conduzido para a delegacia de São Pedro da Aldeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Segundo a ocorrência, o caso foi registrado como roubo de veículo e porte de arma branca. As investigações seguem para apurar se há participação do suspeito em outros crimes na região. A Polícia Civil não divulgou o nome do homem.