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Mulher pula de ponte durante fuga após furto em loja de Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Uma mulher de 45 anos pulou da Ponte Feliciano Sodré, no Centro de Cabo Frio, ao tentar fugir de uma abordagem policial neste sábado (13). Segundo a Polícia Militar, ela é suspeita de furtar peças de roupa de uma loja da cidade. 

De acordo com a PM, funcionários da loja perceberam o furto e acionaram as autoridades. Quando os agentes chegaram ao local, a suspeita já havia fugido. Ela foi encontrada pouco depois durante buscas realizadas na região central da cidade. 

Ainda segundo a corporação, ao notar a aproximação da equipe, a suspeita correu e pulou da Ponte Feliciano Sodré, caindo dentro de um clube às margens do canal. 

Com a queda, a mulher sofreu ferimentos e apresentou fratura em uma das pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento e a encaminhou ao Hospital Central de Emergência (HCE). 

Ainda segundo a Polícia Militar, todos os produtos furtados foram recuperados. 

A ocorrência foi registrada na delegacia de Cabo Frio, onde a mulher foi autuada em flagrante por furto. Ela permaneceu sob custódia policial e está à disposição da Justiça.

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