Mulher pula de ponte durante fuga após furto em loja de Cabo Frio

Uma mulher de 45 anos pulou da Ponte Feliciano Sodré, no Centro de Cabo Frio, ao tentar fugir de uma abordagem policial neste sábado (13). Segundo a Polícia Militar, ela é suspeita de furtar peças de roupa de uma loja da cidade.

De acordo com a PM, funcionários da loja perceberam o furto e acionaram as autoridades. Quando os agentes chegaram ao local, a suspeita já havia fugido. Ela foi encontrada pouco depois durante buscas realizadas na região central da cidade.

Ainda segundo a corporação, ao notar a aproximação da equipe, a suspeita correu e pulou da Ponte Feliciano Sodré, caindo dentro de um clube às margens do canal.

Com a queda, a mulher sofreu ferimentos e apresentou fratura em uma das pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento e a encaminhou ao Hospital Central de Emergência (HCE).

Ainda segundo a Polícia Militar, todos os produtos furtados foram recuperados.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Cabo Frio, onde a mulher foi autuada em flagrante por furto. Ela permaneceu sob custódia policial e está à disposição da Justiça.