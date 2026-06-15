Mulher reage a assalto e tenta impedir fuga de criminosos na Orla Bardot, em Búzios

Uma mulher tentou impedir a fuga de dois assaltantes após ter o celular roubado na Orla Bardot, em Armação dos Búzios, na noite de domingo (14). Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima entrando em luta corporal com os criminosos e chegando a desequilibrar a motocicleta usada por eles na fuga.

O crime aconteceu por volta das 23h20. Nas imagens, os suspeitos aparecem chegando ao local em uma motocicleta vermelha. O passageiro desce do veículo, aborda a mulher e rouba o celular dela.

Durante a reação, a vítima entra em confronto com os suspeitos e consegue desestabilizar a motocicleta por alguns instantes.

Logo após a ação, o criminoso retorna para a motocicleta, onde o comparsa o aguardava para deixar o local.

Apesar da tentativa, os criminosos recuperam o controle do veículo e fogem em alta velocidade. A mulher acaba caindo no chão.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por testemunhas e realizaram buscas na região logo após o roubo, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que utiliza as imagens das câmeras de segurança para identificar os autores do crime.