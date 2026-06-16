Mulher tem celular de R$ 18 mil furtado em frente a salão de beleza em Búzios

Uma mulher teve um celular avaliado em R$ 18 mil furtado na noite de domingo (14), em Armação dos Búzios. O crime aconteceu em frente ao salão de beleza onde ela trabalha, no momento em que se preparava para deixar o local.

Segundo familiares, a vítima falava ao telefone quando foi surpreendida por um homem que se aproximou e arrancou o aparelho de sua mão. Em seguida, o suspeito fugiu.

No momento da ação, também estavam próximos à vítima uma cunhada com um bebê recém-nascido no colo e uma adolescente de 14 anos.

Outro roubo de celular no mesmo dia

Também no domingo (14), uma mulher foi vítima de um assalto na Orla Bardot, um dos principais pontos turísticos de Búzios. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima e roubaram o celular.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que a mulher reagiu ao crime e tentou impedir a fuga dos suspeitos. Ela entrou em luta corporal com os criminosos e chegou a desequilibrar a motocicleta. Apesar da reação, os assaltantes conseguiram escapar.

O caso também foi registrado na delegacia da cidade e é investigado pela Polícia Civil.