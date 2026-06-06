Mulher tem joias roubadas no portão de casa em São Cristóvão, em Cabo Frio

Uma mulher foi assaltada ao chegar em casa na tarde desta quarta-feira (4), no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Segundo a vítima, o criminoso levou joias avaliadas em cerca de R$ 8 mil e fugiu em uma motocicleta sem placa.

O crime aconteceu por volta das 16h, na Rua Marquês de Olinda. De acordo com o relato da mulher, ela acabava de chegar de moto quando foi abordada pelo assaltante em frente ao imóvel.

Ainda segundo a vítima, o suspeito parou a motocicleta próximo ao portão, mostrou uma arma e ordenou que o filho dela, que estava sentado na entrada da residência, não se levantasse.

Em seguida, o homem exigiu os objetos de valor da mulher. Foram levados quatro anéis de ouro e um relógio. Entre as joias roubadas estava um anel solitário com brilhantes.

A vítima relatou que um dos filhos chegou a arremessar uma caixa na direção do criminoso durante a fuga, na tentativa de impedir que ele escapasse. Apesar da reação, o assaltante conseguiu fugir.

Segundo a mulher, o suspeito usava capacete durante toda a ação, o que dificultou a identificação. Ela também afirmou suspeitar que o mesmo homem possa estar envolvido em outros assaltos registrados recentemente na cidade.

A vítima registrou um boletim de ocorrência e não ficou ferida.

O caso será investigado pela Polícia Civil.