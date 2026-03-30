Mulher tenta arrombar carros com cadarço de tênis próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio

Uma mulher foi flagrada ao tentar abrir carros estacionados na Rua Sergipe, próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio, na tarde de sábado (28).

Segundo o casal que fez o registro, a mulher usou um cadarço de tênis para tentar arrombar os veículos.

“Ela pegou o cadarço e tentou abrir a maçaneta de fora para dentro, para puxar o pino. Ficava vigilante o tempo todo para ver se havia alguém por perto”, contou Nathalia Corrêa, influenciadora digital que fez a gravação.

Após o flagrante, o casal afirma que procurou um guarda municipal para relatar as tentativas de furto.

A influenciadora disse que o agente abordou a mulher, mas retornou informando que não poderia tomar providências, pois ela teria problemas mentais.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter mais detalhes sobre a abordagem, mas não havia recebido resposta até a última atualização desta matéria.