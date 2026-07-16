Município de Cabo Frio lidera ranking semestral 2026 de abertura de empresas na Região dos Lagos

O município de Cabo Frio encerrou o primeiro semestre de 2026 liderando o ranking de abertura de empresas na Região dos Lagos. A cidade registrou um saldo líquido de 1.545 novos negócios entre janeiro e junho e o desempenho representa cerca de 27% do saldo líquido de empresas registrado pelos dez municípios da região. Os dados são do Mapa de Empresas divulgado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) que avalia informações sobre abertura, fechamento e desempenho empresarial em todo o país.

No período avaliado, 3.865 empresas foram abertas em Cabo Frio e 2.320 fechadas. O resultado semestral posiciona o município à frente de cidades como Rio das Ostras (1.091), Araruama (738), São Pedro da Aldeia (623) e Saquarema (616) em relação ao saldo líquido sobre abertura de novos negócios.

Os dados também apontam um crescimento pungente da categoria de microempreendedores individuais (MEIs) que representam quase 88% das novas empresas abertas em Cabo Frio, neste primeiro semestre do ano.

Hoje, o setor compõe a maioria das empresas absolutas ativas na cidade: dos 32.848 negócios vigentes na cidade, 63,1% são MEIs, demonstrando a relevância desse segmento para a economia local e a forte presença dos pequenos empreendedores no ambiente empresarial cabo-friense.

Atualmente, as categorias que integram as empresas ativas na cidade são:

1.359 (MEI)

57 (Empresa de Pequeno Porte – EPP)

65 (Microempresas)

64 (outras)

O setor de serviços e comércio está entre as atividades com maior número de empresas ativas, incluindo vestuário, beleza e alimentação:

Comércio varejista de vestuário e acessórios: 1.441empresas

Cabeleireiros, manicure e pedicure: 1.314 empresas

Lanchonetes, casas de chá e similares: 1.074 empresas

Promoção de vendas: 1.035 empresas

Obras de alvenaria: 1.039 empresas

Restaurantes e similares: 960 empresas

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar: 809 empresas

Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal: 723

Comércio varejista de bebidas: 657

Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional: 618

Cabo Frio também mostra um saldo positivo como terreno favorável para novos negócios em relação aos anos anteriores. Os dados consolidados do semestre demonstram um crescimento de 4,1% em relação a 2025, sendo, também o melhor desempenho desde 2023.

O mesmo fluxo ascendente pode ser verificado em relação à consolidação de novos MEIs: em relação a 2025, houve um crescimento de 4,7% de novos negócios no setor. O dado mostra, também, o melhor desempenho para o mesmo período, em Cabo Frio, desde 2021.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, os números mostram que o trabalho de fortalecimento de novos negócios no município está no caminho certo, sobretudo pela oferta de ferramentas que direcionam e apoiam o crescimento de pequenos e médios empreendedores:

“Cabo Frio, hoje, destaca-se pelo protagonismo no crescimento econômico da Região dos Lagos, pois, por meio de parcerias fundamentais, conseguimos oferecer suporte técnico e desburocratizado. Como exemplos, temos a Casa do Empreendedor e o Sebrae, cuja parceria torna o caminho mais ágil, seguro e consolidado para os empreendedores que querem investir em nossa cidade. O crescimento demonstrado em dados é o resultado desse diálogo e do esforço contínuo em gerar emprego e renda para a região, oxigenando os negócios locais e favorecendo, ao mesmo tempo, a vocação para o turismo, comércio e serviços do nosso município”, afirmou ele.

Para outras informações acesse o Mapa de Empresas – Governo Federal, disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas