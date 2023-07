Museu Regional do Sal de São Pedro da Aldeia recebe mais de mil visitantes em seu primeiro mês de funcionamento

O Museu Regional do Sal Manoel Maria Mattos completou um mês de funcionamento em São Pedro da Aldeia e já atraiu diversas pessoas à sua visitação. O espaço, que foi inaugurado em 30 de maio às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), registrou cerca de 1.050 visitas entre aldeenses, moradores de outros municípios do estado do Rio de Janeiro, turistas de outros estados e até mesmo de outros países.

O espaço conta com uma sala de vídeo, uma área de exibição de imagens da história universal do sal, uma sala de exposições diversas e o salão principal. Durante as visitações, o museu apresenta um acervo permanente de fotografias e quadros que retratam o auge da época salineira, bem como instrumentos e peças utilizados nas salinas, além das exposições “Wolney e o Sal” e “Festa do Sal”, que ficam em cartaz até o dia 31 de julho.

Foto: Gabrielly Costa

A secretária de Turismo, Cláudia Tinoco, falou sobre o sucesso do novo atrativo aldeense. “Nesse primeiro mês já registramos a presença de mais de mil pessoas e temos certeza que o espaço é demasiadamente interessante, de uma riqueza inimaginável e com um potencial imenso de atração de turistas para o município. Atualmente, estamos trabalhando na expansão e patrimonialização de nosso acervo, seguindo as normas vigentes no país relacionadas a museus, adquirindo equipamentos audiovisuais para tornar a visita auto explicativa, bem como planejando atividades que movimentem o espaço”, destacou.

Foto: Gabrielly Costa

O diretor do Museu Regional do Sal, Alexandre Martins de Azevedo, também comentou o impacto positivo do espaço na cidade. “Temos percebido a emoção daqueles que, ao visitarem o museu, relembram as salinas e a sua história, e também dos mais jovens, que se impressionam com os diversos fatos que ligam o sal com o homem ao longo dos séculos. Isso afirma o grande acerto do Governo Municipal e da Secretaria de Turismo em valorizar a cultura aldeense”, finalizou.



O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Flexeira, e funciona de quinta a domingo, incluindo feriados, das 10h às 18h. As visitas mediadas acontecem às quintas e sextas-feiras, às 11h e às 15h, e aos sábados e domingos, às 15h. É necessário agendamento para visitação em grupo.