Mutirão de Limpeza do WTR acontece nesta sexta-feira na Praia Grande, em Arraial do Cabo

Na próxima sexta-feira, dia 23 de maio, a cidade de Arraial do Cabo receberá mais uma importante ação de conscientização ambiental: o Mutirão de Limpeza do WTR na Praia Grande. A iniciativa será realizada das 14h às 17h, na altura do Quiosque Calamares, e está aberta à participação voluntária da população.

Promovido pela World Trail Races, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo e Eventos e da Subsecretaria de Esporte, o mutirão tem como objetivo reunir pessoas engajadas na preservação ambiental, proporcionando um momento de aprendizado, experiência e colaboração coletiva.

A recomendação é que os voluntários usem roupas confortáveis, protetor solar e tragam sua própria garrafa de água reutilizável. A iniciativa reforça que pequenas atitudes coletivas podem gerar grandes impactos na preservação ambiental.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekMT4-35scsr4WEhx_5dM6tqi9-wUO8PvorEgtAXG4cG3LWw/viewform