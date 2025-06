Mutirão de Limpeza em Búzios leva mais infraestrutura e segurança aos bairros de Capão e Tucuns

Nesta segunda e terça- feira ( 09 e 10), a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou um grande mutirão de limpeza e manutenção urbana nos bairros Capão e Tucuns, com ações que reforçam o compromisso da gestão com a qualidade de vida e o bem-estar da população.

No Capão, os trabalhos resultaram na retirada de aproximadamente 39 toneladas, equivalente a 31 caçambas cheias de entulhos, além da instalação de 31 novas lâmpadas nos postes públicos, melhorando significativamente a iluminação das vias. Já no bairro Tucuns, quase 30 lâmpadas foram instaladas, aumentando a segurança e a visibilidade nas ruas durante a noite.

O secretário de Serviços Públicos, Marcelo Júnior, destacou o impacto positivo das ações: “O mutirão é uma resposta direta às demandas dos moradores. A gente entra com força total, faz uma limpeza geral, troca lâmpadas, recolhe entulho, poda árvores. O resultado é imediato: ruas mais limpas, mais seguras e mais dignas para quem vive ali.”

A iniciativa dá continuidade ao trabalho já realizado em outras regiões da cidade, como o bairro José Gonçalves, que também recebeu um mutirão de limpeza recentemente, com ações semelhantes. Com esses mutirões, a Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso com a manutenção urbana, a valorização dos bairros e o atendimento direto às necessidades da população.