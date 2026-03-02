Mutirão de serviços avança para novos bairros em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), dá continuidade nesta segunda-feira (2) ao cronograma de mutirões de serviços urbanos, ampliando as frentes de trabalho em diferentes bairros do município.

Nesta segunda (2) e terça-feira (3), as equipes atuam no Tangará, com foco em recolhimento de RCC (Resíduos da Construção Civil), retirada de materiais inservíveis, roçagem, pintura de meio-fio e manutenção da iluminação pública. Ainda na terça (3), o bairro Cajueiro também será contemplado com recolhimento de RCC, roçada, pintura, limpeza de bueiros, tapa-buracos e serviços de iluminação.

Nos dias 4 e 5 de março, o mutirão chega à Reserva do Peró, priorizando recolhimento de RCC, roçada, pintura e reforço na iluminação. Já no dia 6 de março, as equipes estarão nas Colinas do Peró, com roçada, operação tapa-buracos e manutenção da iluminação pública.

Também no dia 6, os serviços serão realizados em Guriri, com recolhimento de RCC, roçada, pintura e iluminação. No mesmo dia, o bairro Nova Cabo Frio receberá patrolamento com aterro para nivelamento de vias, além de manutenção na iluminação pública.

O novo ciclo de ações ocorre após a conclusão do mutirão no bairro Guarani, finalizado no dia 26 de março. Na localidade, foram executados serviços de poda, capina, roçada, retirada de entulho, recolhimento de lixo, varrição, pintura de meio-fio, troca de lâmpadas e limpeza de bueiros, totalizando a retirada de 155,5 toneladas de materiais.

A Prefeitura reforça que a manutenção urbana é realizada de forma contínua em todo o município. Os mutirões, no entanto, ampliam a presença das equipes e concentram esforços em áreas com maior demanda, garantindo mais organização, segurança e qualidade de vida para a população.

O planejamento segue critérios técnicos e mapeamento permanente das necessidades de cada região, assegurando que as ações sejam direcionadas às prioridades específicas de cada bairro e reforcem os serviços que já são executados regularmente na cidade.