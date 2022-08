Mutirão realizou 20 cirurgias de tumores de pele em Búzios 

Procedimento foi feito por equipe médica e de enfermagem da Prefeitura de Búzios

Foram 20 cirurgias plásticas para retirada de tumores de pele malignos e benignos realizados neste sábado (13), no Hospital Municipal Rodolpho Perissê (HMRP). O mutirão, realizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, foi liderada pela médica cirurgiã plástica do município, Mariana Miqueloti, com apoio de cirurgiões voluntários do Rio de Janeiro, em parceria com o HMRP e equipe da Policlínica de Manguinhos.

Para este e outros mutirões já realizados, e ainda a realizar, é fundamental o Centro Cirúrgico do HMRP, que teve sua capacidade de atendimento ampliada em 50% desde o início de 2022, zerando filas e regularizando o fluxo de atendimento da rede municipal de saúde.

Mais essa ação de sucesso foi comemorada pelo secretário de Saúde, Leônidas Heringer, e também pela diretora do Rodolpho Perissé, Priscila Gasapretto, a diretora da Policlínica de Manguinhos, Carolina Reis, e também a coordenadora do Centro Cirúrgico, a enfermeira Damiana e sua equipe.

A expectativa é que o município ingresse no ano de 2023 sem demanda reprimida para cirurgias.