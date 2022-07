Natural de Cabo Frio, Felipinho dedica vaga da Copinha à família e foca na decisão do Rondoniense Sub-20

O polivalente Felipinho marcou um golaço para o Real Ariquemes contra o Guaporé nas semifinais do Campeonato Rondoniense Sub-20. Na jogada, ele ajeitou a bola na intermediária ofensiva pela esquerda e bateu no ângulo do goleiro Oziel. O atleta acredita que o entrosamento da equipe para chegar a decisão é fruto do grupo que joga junto.

– A gente formou uma família para a competição. Vim lá de Cabo Frio para jogar e ir bem aqui. Agora é focar na final que vai ser uma partida bastante difícil mas que a gente possa sair com o resultado – disse.

Aos 19 anos, Felipe Pacheco da Silva, atua na lateral-esquerda e como atacante. O jogador começou no futsal pela SEDUC, de Cabo Frio, passou pela escolhinha da Cabofriense. Em 2011, foi convidado para atuar pelo Fluminense na categoria sub-10. Dois anos mais tarde, na categoria sub-12 o Atleta foi campeão da Copa Zico de futebol atuando pelo tricolor das laranjeiras. Após passagem pelo Flu, o jogador foi para no Tigres do Brasil, em 2015. Por lá, participou da Copa ABS, no Rio, onde fez dois gols na campanha do título do sub-14.

O atleta ainda passou pelo Flamengo, de maneira rápida, antes de chegar a Cabofriense, em 2018. Ele também jogou no Botafogo. E, disputou o Carioca Sub-17 pela Associação Desportiva Itaboraí-RJ.

Em 2021, Felipinho foi convidado a participar do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol. Ao final da competição, Felipe foi convidado para atuar pelo Real Ariquemes e disputar uma vaga para chegar na Copinha.

Para o jogador, conquistar isso é uma grande honra para ele e para seus familiares, em especial para a mãe Simone Mendes, que o levava para treinar de bicicleta quando criança, e a avó Néia, que é a sua maior inspiração para continuar lutando por dias melhores no futebol.

O duelo primeiro confronto entre Porto Velho e Real Ariquemes acontece sábado (23) às às 15h45 (horário de Rondônia) no Aluizão.