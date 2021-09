Nave Educacional da Enel chega à praça de São Cristóvão, em Cabo Frio

O projeto Enel Compartilha Energia na Escola traz para Cabo Frio a Nave Educacional da Enel. A visita faz parte de uma parceria com a Prefeitura, e contempla a exibição de vídeos de realidade virtual, além de jogos realizados com telas touch. O caminhão com as opções interativas vai estar na Praça Alfredo Castro, no bairro São Cristóvão, nesta quinta (2), de 8h30 às 17h, e sexta-feira (3), das 8h30 às 16h.

Durante a passagem do veículo, os visitantes vão poder interagir com jogos de realidade virtual de perguntas e respostas. Os participantes receberão brinde conforme a faixa etária.

A Secretaria de Educação organizou a visitação dos alunos nas unidades escolares do entorno, por conta do deslocamento e para evitar que haja aglomeração no local. Serão atendidos oito estudantes por vez, sendo quatro para o cinema 3D e outros quatro para os jogos interativos.

“Enviamos o convite para as escolas para fomentar a participação dos alunos nas atividades propostas pelo projeto. Durante a visitação, os professores e estudantes seguirão os protocolos de segurança para evitar a disseminação da Covid-19”, comentou o gerente de Programas e Projetos Especiais da Secretaria de Educação.