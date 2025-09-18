Pular para o conteúdo
Nesta quinta, Câmara de Cabo Frio discutiu ações de saúde, câmera de monitoramento e instalações de lixeiras

Jornal de Sábado
IMG_2573

Na sessão ordinária desta quinta-feira (18), a Câmara Municipal de Cabo Frio discutiu e votou indicações voltadas para saúde, educação e cidadania. Entre elas, a proposta do vereador Geovani Ratinho, que solicitou a manutenção do calçamento da Rua Meira Júnior, no Centro, e também a criação de um complexo de saúde ao lado da UPA de Tamoios. Já o vereador Zé Antônio Odilon propôs a instalação de câmeras de monitoramento em toda a extensão da Ponte Feliciano Sodré, reforçando a segurança do local.

Outros destaques foram a indicação do vereador Claudinho, que pediu a instalação de lixeiras na orla do Boulevard Canal e também na orla das Palmeiras, e do vereador André Jacaré, que sugeriu a construção de um parquinho infantil na Praça do Moinho, no bairro Peró.

