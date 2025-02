Nova Praça de Figueira, em Arraial do Cabo, será inaugurada nesta quarta-feira

A Prefeitura de Arraial do Cabo inaugura, nesta quarta-feira (26), às 18h, a nova Praça de Figueira. O espaço foi totalmente reestruturado para oferecer mais lazer, bem-estar e convívio para as famílias do distrito. A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades municipais e moradores dos distritos.

A revitalização da praça incluiu a reforma da quadra de futebol e da caixa de areia destinada a jogos de vôlei e futevôlei. Além dessas melhorias, foram instaladas novas estruturas, como um grande parque infantil, uma academia ao ar livre para idosos e quiosques dedicados à gastronomia e ao artesanato local.

Além de promover lazer e entretenimento, o local incentiva a prática esportiva e a valorização da cultura local. A quadra de futebol e a área de vôlei reformadas vão estimular a realização de torneios e eventos esportivos, enquanto os quiosques gastronômicos e de artesanato darão mais visibilidade aos fazedores de cultura da cidade.

