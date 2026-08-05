Nova rota da Latam entre Guarulhos e Cabo Frio fortalece turismo de Búzios e da Região dos Lagos

A Latam anunciou oficialmente, nesta terça-feira (04), a criação da rota direta entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e o Aeroporto Internacional de Cabo Frio. A operação terá quatro voos semanais, com início previsto para dezembro de 2026, marcando uma importante conquista para o fortalecimento do turismo e do desenvolvimento econômico de Búzios e de toda a Região dos Lagos.

A nova ligação integra a primeira fase de expansão da companhia aérea com as aeronaves Embraer E195-E2. Segundo a Latam, a venda das passagens será iniciada ainda nesta semana pelos canais oficiais da empresa.

A confirmação da nova rota representa um avanço estratégico para a região, que volta a contar com uma conexão direta ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, principal hub aéreo do país. A medida amplia o acesso de turistas nacionais e internacionais a Búzios e aos demais municípios da Região dos Lagos, fortalecendo o setor turístico, estimulando novos investimentos e ampliando as oportunidades de negócios.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Búzios, Thomas Weber, comemorou o anúncio e destacou que a conquista é resultado de um trabalho construído ao longo dos últimos meses. Segundo ele, a Secretaria participou de diversas reuniões e articulações voltadas à implantação da nova operação aérea.

“Essa é uma conquista muito importante para Búzios e toda a Região dos Lagos. Há meses estamos participando das reuniões e dialogando com a companhia e os demais envolvidos para viabilizar essa rota. A ligação direta com Guarulhos amplia a conectividade do nosso destino, facilita o acesso de visitantes de todo o Brasil e do exterior e fortalece ainda mais o turismo, que é um dos principais motores da nossa economia”, afirmou Thomas Weber.

A expectativa é que o início da operação da Latam impulsione a chegada de outras companhias aéreas e estimule a criação de novas rotas para o Aeroporto Internacional de Cabo Frio nos próximos meses, consolidando a Região dos Lagos como um dos principais destinos turísticos do país.