Nova sede da Escola de Educação Especial de São Pedro da Aldeia está com 80% das obras concluídas

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue empenhada em oferecer mais qualidade de ensino e um espaço adequado para os alunos da Escola Municipal de Educação Especial, a EMESPP. As obras de construção da sede própria avançaram para uma nova fase, atingindo 80% de conclusão dos serviços. No local, os profissionais trabalham na pavimentação do estacionamento e das calçadas externas, além da aplicação de cerâmica nos ambientes internos e na execução da elétrica e hidráulica.

A obra é feita de recursos próprios do município e conta com um investimento superior a R$ 4,7 milhões, sendo fruto da parceria entre as Secretarias de Educação e de Obras e Desenvolvimento Urbano.

A secretária de Educação, Danielle Corrêa, celebrou o avanço das intervenções e destacou os benefícios da nova estrutura. “É uma alegria muito grande para o município de São Pedro da Aldeia entregar aos alunos um espaço completamente novo, que oferece mais conforto e dignidade. Passamos de seis para dez salas de aula, o que reflete diretamente no aumento da oferta de vagas para essas crianças. Além disso, estamos cuidando de cada detalhe para que essa nova sede tenha total suporte ao desenvolvimento delas. Em breve, esse equipamento estará pronto para acolher a todos com qualidade”, afirmou.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, também ressaltou a importância do projeto para os estudantes. “A construção da EMESPP é fundamental para o nosso município e atingir a marca de 80% de conclusão das obras mostra que estamos próximos da entrega dessa escola, que vai garantir dignidade para as crianças, seus pais e suas famílias. Temos visto um aumento no número de crianças com algum tipo de deficiência e é essencial oferecer a elas um espaço adequado, com profissionais capacitados, onde terão a oportunidade de socialização, desenvolvimento e, mais ainda, de aprendizado de qualidade”, disse.

O novo prédio terá uma área construída de 972,82 m², incluindo dez salas de aula, uma sala multiuso, sala dos professores, sala administrativa, copa para os funcionários, cozinha com despensa e espaço de lavagem, lavanderia, almoxarifado, depósito, vestiários masculino e feminino, além de banheiros adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O projeto também prevê sanitários próximos à sala dos professores e um pátio coberto, garantindo a realização de atividades recreativas mesmo em dias de sol intenso ou chuva.

A nova unidade ficará localizada na Rua Epaminondas Pereira Nunes, no bairro Nova São Pedro.