Novas vagas de emprego abertas em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
IMG_4573

O Balcão de Empregos está com várias oportunidades abertas no comércio, em restaurantes, hotéis e pousadas.

São oportunidades para vagas como:
Chefe de cozinha
Ajudante de cozinha
Vendedora
Operador de máquina
Recepcionista
Cozinheiro
… e muito mais!

A maioria das vagas pede experiência e dá preferência a candidatos que moram em Arraial ou proximidades.

Para se candidatar:
trabalhoerenda@arraial.rj.gov.br
WhatsApp: (22) 98151-7899

Importante: coloque seu nome completo e a vaga desejada no assunto ou na mensagem.

O Balcão de Empregos conecta você às empresas locais e ajuda a gerar mais oportunidades, emprego e renda em Arraial do Cabo!

