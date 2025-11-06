Novas vagas de emprego abertas em Arraial do Cabo

O Balcão de Empregos está com várias oportunidades abertas no comércio, em restaurantes, hotéis e pousadas.

São oportunidades para vagas como:

Chefe de cozinha

Ajudante de cozinha

Vendedora

Operador de máquina

Recepcionista

Cozinheiro

… e muito mais!

A maioria das vagas pede experiência e dá preferência a candidatos que moram em Arraial ou proximidades.

Para se candidatar:

trabalhoerenda@arraial.rj.gov.br

WhatsApp: (22) 98151-7899

Importante: coloque seu nome completo e a vaga desejada no assunto ou na mensagem.

O Balcão de Empregos conecta você às empresas locais e ajuda a gerar mais oportunidades, emprego e renda em Arraial do Cabo!