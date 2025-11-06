Novas vagas de emprego abertas em Arraial do Cabo

O Balcão de Empregos está com várias oportunidades abertas no comércio, em restaurantes, hotéis e pousadas.
São oportunidades para vagas como:
Chefe de cozinha
Ajudante de cozinha
Vendedora
Operador de máquina
Recepcionista
Cozinheiro
… e muito mais!
A maioria das vagas pede experiência e dá preferência a candidatos que moram em Arraial ou proximidades.
Para se candidatar:
trabalhoerenda@arraial.rj.gov.br
WhatsApp: (22) 98151-7899
Importante: coloque seu nome completo e a vaga desejada no assunto ou na mensagem.
O Balcão de Empregos conecta você às empresas locais e ajuda a gerar mais oportunidades, emprego e renda em Arraial do Cabo!