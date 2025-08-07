Novo atacadista abre em São Pedro da Aldeia gerando 200 vagas de emprego

O prefeito Fábio do Pastel prestigiou, nesta quarta-feira (06/08), a cerimônia de inauguração da primeira unidade da rede atacadista capixaba SempreTem no Estado do Rio de Janeiro, localizada no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia. O novo empreendimento reforça o avanço do desenvolvimento econômico local, contribuindo para a geração de empregos, com mais de 200 vagas diretas, e a valorização do comércio no município. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, e o chefe de gabinete da Prefeitura, Fernando Frauches, também estiveram presentes.

Na ocasião, o prefeito Fábio do Pastel ressaltou a confiança do setor empresarial na cidade e reafirmou o compromisso da gestão com o crescimento sustentável. “A presença de uma rede desse porte em nosso município demonstra a credibilidade que São Pedro da Aldeia tem conquistado. Seguimos empenhados em criar um ambiente propício para novos investimentos, com responsabilidade, planejamento e foco no desenvolvimento. Essa inauguração representa avanço econômico, geração de renda e mais dignidade para o nosso povo, oferecendo também uma nova opção de compra”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, reforçou o papel estratégico da gestão na atração de novos empreendimentos. “Esse é o resultado de um trabalho contínuo de incentivo ao empreendedorismo, com foco na criação de oportunidades e no fortalecimento do mercado local, gerando novas oportunidades de emprego para os moradores. A chegada dessa unidade confirma que São Pedro da Aldeia está preparada para receber grandes negócios, com segurança e estrutura adequada”, afirmou.