Novo hospital de São Pedro da Aldeia está na fase de construção de novas alvenarias

Nesta segunda-feira (10/03), o prefeito Fábio do Pastel acompanhou de perto mais um dia de construção do novo hospital municipal de São Pedro da Aldeia, localizado no bairro Morro do Milagre. Os serviços estão na fase de construção de novas alvenarias no primeiro e no segundo pavimentos, além da implantação do Centro de Imagens e da execução da parte elétrica, entre outras atividades. As intervenções são frutos de repasses da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, com investimentos que superam 15 milhões de reais.

O prefeito Fábio do Pastel destacou o avanço das obras e os impactos positivos da construção do hospital para o município. “Fico muito feliz em ver a evolução das obras a cada visita que faço. A construção de um hospital era uma meta do nosso governo e, com o apoio do Estado, isso está se tornando realidade. Assim como toda a população, também estou ansioso para ver tudo pronto e funcionando, com o nosso Centro de Imagens oferecendo exames e o atendimento acontecendo em um espaço completamente estruturado e digno para a nossa gente”, afirmou o prefeito.

Estrutura da nova unidade

O projeto prevê dois pavimentos na unidade hospitalar. No primeiro andar, haverá uma clínica médica com cinco enfermarias, um setor de isolamento com duas enfermarias, uma área de saúde mental com três enfermarias, uma clínica cirúrgica com três enfermarias, um centro cirúrgico com duas salas e uma Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) com uma enfermaria. O espaço também contará com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Núcleo Interno de Regulação (NIR), ouvidoria, serviço social e recepção.

No segundo andar, serão instalados o almoxarifado, farmácia, laboratório, cozinha, refeitório, lavanderia, necrotério, sala de acolhimento, box de enfermagem e áreas para roupas limpas e sujas, além do departamento médico.

É importante destacar que o Pronto-socorro Municipal continuará funcionando no mesmo terreno onde será instalado o hospital, mas com uma estrutura totalmente nova e adequada para melhor atender à população.