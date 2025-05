Novo prédio do Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, em Arraial do Cabo, será entregue na quarta

O município de Arraial do Cabo se prepara para mais uma grande entrega. No dia 7 de maio, quarta-feira, às 18h, será inaugurado o novo prédio do Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, na Praia dos Anjos.

Com cerca de 3 mil metros quadrados (m²) de área construída, localizada na Avenida Liberdade, ao lado do antigo prédio da escola e em frente à Prefeitura, a nova sede tem previsão de acomodar 1.200 estudantes, mais do que dobrando a capacidade da unidade.

O novo prédio conta com três andares. No térreo ficará a parte administrativa, com salas destinadas à Secretaria, aos Professores, à Direção, à Supervisão, à Enfermagem, além da área de serviço, cozinha e refeitório para mais de 100 alunos. Nos outros dois andares ficaram 18 salas de aula, laboratório de artes e informática, auditório e banheiros.

Assim que os alunos se mudarem para a nova unidade, será iniciada a construção da quadra coberta no terreno ao lado.

O secretário de Educação, Bernardo Alcântara, comemorou essa nova entrega e convida toda a população para a inauguração da unidade.

“Estamos muito felizes e animados com este novo momento. O prédio novo para essa escola era um sonho antigo dos alunos, pais e profissionais da educação, e agora o município o realiza. Parabéns a todos por essa conquista. Convidamos toda a população para a inauguração no dia 7 de maio. Venham prestigiar este novo patrimônio público municipal”, convida o secretário.