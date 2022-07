Núcleo de Atendimento Integrado de Tamoios é inaugurado pela Prefeitura de Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, inaugurou nesta terça-feira (12) o Núcleo de Atendimento Integrado de Tamoios. O local abriga serviços das secretarias de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fazenda e Ibascaf, incluindo o Programa de Assistência Médico-Hospitalar aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed). O Núcleo fica localizado na Avenida Independência s/nº, salas 11 e 12 – Shopping Unapark. A unidade funciona das 8h30 às 17h.

“A abertura desse Núcleo de Atendimento Integrado em Tamoios tem a função de promover resolutividade para diversas solicitações, trazendo efetivamente os serviços para o distrito. Peço a colaboração das equipes e dos moradores, para que seja possível resolver as solicitações no próprio distrito, evitando o deslocamento até o centro de Cabo Frio. Esse Núcleo chega para realmente funcionar junto aos moradores”, disse o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio.

Com o objetivo de melhor atender a população do distrito tamoiense, os serviços estão disponíveis de segunda a sexta-feira. No local, a população pode contar com o setor de protocolo, que realiza a abertura e o acompanhamento de processos administrativos, além de transferência de titularidade, atendimentos do setor de Planejamento, orientações sobre Dívida Ativa e Geoprocessamento, entre outros.

Os servidores contam ainda com marcação de consultas pelo Programa de Assistência Médico-Hospitalar aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed).

“Alguns serviços, como o protocolo, já foram ofertados no distrito de Tamoios, mas descontinuados em gestões anteriores. Com esse retorno, os munícipes e requerentes não precisarão se deslocar até a sede central para iniciar os processos e solicitações. Esse espaço permite ainda a integração das pastas em um mesmo ambiente, agilizando o resultado. O novo local conta com duas lojas, quatro salas no segundo piso, uma sala e um arquivo no primeiro andar. O espaço é um ambiente amplo, ventilado e acessível”, disse o secretário de Administração, Gustavo Fecher.