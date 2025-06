Núcleo Especial de Fiscalização de Saneamento mantém atuação constante em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio do Núcleo Especial de Fiscalização de Saneamento do Gabinete de Ações Pró-Lagoa, segue atuando de forma preventiva no município. A equipe está nas ruas diariamente para verificar possíveis irregularidades no sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária de água e esgoto, Prolagos. Nas últimas duas semanas, quatro pontos de atenção foram identificados e encaminhados à empresa para reparo. Três deles já foram adequadamente solucionados.

Entre as ocorrências, dois pedidos envolveram o conserto de estruturas de barramentos localizadas na Nova São Pedro e no loteamento Olga Diuana Zacharias (Campo Redondo). Em ambos os casos, foram detectados problemas de estanqueidade que poderiam causar pequenos vazamentos. As correções foram realizadas pela concessionária.

Na Ponta do Ambrósio, a equipe identificou a necessidade de reparos em duas caixas de concreto instaladas em calçadas públicas. Uma delas apresentava risco potencial aos pedestres e já foi corrigida. A concessionária foi notificada para concluir a outra estrutura, ainda em obra.

O fiscal ambiental do município, Guilherme Tavares de Mello, aponta que algumas dessas estruturas, como os barramentos, precisam estar em perfeitas condições para evitar possíveis vazamentos que impactam negativamente a Lagoa. Outras, como caixas sem tampa ou ainda não finalizadas, podem oferecer risco à população.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, ressalta a importância do trabalho preventivo realizado pelo município. “Estamos todos os dias nas ruas para encontrar irregularidades e resolver o quanto antes. O nosso Núcleo Especial de Fiscalização de Saneamento mantém contato próximo com as instituições que são responsáveis pela manutenção e reparos de estruturas na cidade. O objetivo não é apenas identificarmos a demanda, mas cobrarmos uma solução o mais rápido possível”, afirmou.

De acordo com o relatório de fiscalização do mês de maio, ainda que não tenham sido identificados episódios de vazamentos, a equipe manteve a atuação diária preventiva nas ruas.

Foram realizadas 63 vistorias em estações elevatórias de esgoto (EEEs), 223 vistorias em coletores de tempo seco, 04 autos de notificação, 01 auto de constatação lavrados e 01 auto de multa lavrados, além de 01 processo instaurado.