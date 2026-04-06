O SOBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Saquarema

A ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres, será reconhecida por políticos de São Pedro da Aldeia, nesta quinta-feira, dia 08 de Abril. Segundo informações, Manoela Peres, vai ouvir lideranças do município sobre as necessidades aldeense. A ex-prefeita é pré candidata a deputada federal.

Araruama

O distrito de Praia Seca viveu um fim de semana incrível com o encerramento do II Festival Gastronômico, promovido pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Com o tema: “Maré de sabores”, o evento reuniu mais de 20 mil visitantes entre os dias 3 e 5 de abril, unindo gastronomia, cultura e música em um ambiente vibrante e com uma vibe bem tropical, às margens da Lagoa de Araruama. Para o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Thiago Moura, o festival tem uma importância estratégica porque dá visibilidade aos talentos locais da culinária e ao mesmo tempo estimula o turismo. “É um evento que valoriza o nosso povo, fortalece o turismo e gera impacto direto na economia local. Os comerciantes vendem mais e ganham mais visibilidade e toda a cadeia produtiva é beneficiada. É desenvolvimento com valorização do que é nosso”, afirmou. Durante três dias, moradores e turistas puderam saborear pratos e petiscos deliciosos , elaborados por chefes, que exploraram com criatividade os pescados da lagoa, matéria-prima que carrega identidade, tradição e significa sustento para muitas famílias da região. Os estandes estiveram movimentados do início ao fim, refletindo o sucesso de público e o impacto positivo para os comerciantes. Maycon foi um dos empreendedores que ficou satisfeito com o resultado das vendas. “Foi muito positivo. Eventos como esse são fundamentais para nós, comerciantes, porque geram oportunidades de ganho; a rotatividade do público é muito grande”,

Iguaba Grande

Foram três dias inesquecíveis no Festival do Pescado de Iguaba Grande! Um verdadeiro sucesso que celebrou não só a gastronomia, mas principalmente a força, a dedicação e a história dos pescadores locais. Cada prato servido carregava o sabor do trabalho diário de homens e mulheres que vivem do mar e garantem a qualidade do pescado que chega às mesas. E os números mostram a grandiosidade desse evento: mais de 10 mil pessoas passaram pelo festival, e aproximadamente 4.000 kg de pescado foram vendidos, um reflexo direto da valorização do produto local e do trabalho dos nossos pescadores.

Cabo Frio

Ilana Bento, mulher do ex-vereador Silas Bento e mãe do vereador Vanderlei Bento, deve assumir uma das cinco subsecretarias criadas pelo prefeito Alexandre Martins e aprovadas pelo vereadores na semana passada em uma sessão marcada por protestos da população. A nomeação de Ilana Bento, de acordo com fontes que falaram ao jornalismo da Litoral sob a condição de anonimato, sela o apoio polítiço da família Bento a candidatura da primeira-dama de Búzios Daniele Guimarães da Silva, candidata a deputada Estaual e pode agravar a crise da família Bento com o prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho iniciada em janerio com a exoneração de llana. Ela saiu atirando da Superintendência de Proteção Social e acusou Serginho de incentivar uma política de limpeza social e o presidente da Câmara, Waguinho, de nomear servidores.

Búzios

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio julga, esta semana, o pedido de Habeas Corpus da defesa da ex-vereadora de Búzios, Gladys Pereira Rodrigues Nunes, presa desde fevereiro acusada de comandar um esquema de na Câmarad e Búzios, entre de 2017 e 2020, quando era vereadora. De acordo com a denúncia, dos dezoito servidores nomeados pela então vereadora, onze, eram obrigados a devolver parte dos valores recebidos a título de remuneração para conta pessoal da então vereadora.

Arraial do Cabo

As inscrições da Meia Maratona Região dos Lagos já estão abertas no site Ticket Sports. A prova será realizada no dia 12 de abril, com largada na orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, e chegada na praia do Forte, em Cabo Frio.