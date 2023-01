O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 11

Cabo Frio

A nova secretária de Turismo de Cabo Frio, Paula Pinheiro, toma posse nesta quarta-feira. Ela foi nomeada pelo prefeito José Bonifácio em cerimônia na sede do Governo. Paula é corretora de imóveis e, antes de assumir a pasta, era coordenadora administrativa da Câmara Municipal. Indicada pelo presidenta Câmara, Miguel Alencar, a nova secretária diz que vai promover o diálogo com o setor e dar nova dinâmica ao trabalho do turismo. Paula Pinheiro anunciou que pretende, nos próximos 30 dias, dialogar com o trade e apresentar um calendário consolidado de eventos que atenda as demandas e necessidades do setor. Empresários recebem a mudança em clima de desconfiança já que muitos esperavam a indicação de um técnico para a pasta.

Búzios

Búzios vai ganhar um Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios no município. O prefeito Alexandre Martins esteve reunido com representantes da estatal para alinhar a instalação do chamado CDD no município, com objetivo de viabilizar a entrega das correspondências nos domicílios. O CDD é a Unidade Operacional responsável pela distribuição e coleta domiciliária dos objetos postais. A cidade é atendida atualmente pelo CDD de São Pedro da Aldeia. Os objetos são encaminhados para uma das quatro agências do balneário, o que faz com que muitas encomendas acabem extraviadas ou devolvidas ao rementete. O prefeito Alexandre Martins diz que a instalação do CDD em Búziois é uma reivindicação é antiga. Ele explica que após a implementação de CEP na cidade no segundo semestre do ano passado, a prioridade é fazer com que as correspondências chegem nas residências dos moradores.

Arraial do Cabo

A “Copa de Altinha” vai agitar as areias da Praia Grande, em Arraial do Cabo, no próximo dia 21. As inscrições, exclusiva para atletas locais, estão abertas na Subsecretaria de Esportes, no Estádio Barcelão. Os interessados em participar da competição devem levar dois quilos de alimentos não perecíveis por pessoa. Serão permitidos quatro atletas por equipe. As vagas são limitadas. A modalidade, que é uma febre nas praias fluminenses no verão, envolve três jogadas básicas, inspiradas no futevôlei: a levantada, o corte e a defesa. Vale usar os ombros, a cabeça, o peito, e, claro, os pés. A “Copa de Altinha” integra o Verão Esportivo de Arraial do Cabo que além do campeonato de altinha terá tamém campeonato de vôlei de praia e exibição de crossfit, beach tênis, alongamento, zumba e futmesa.

São Pedro da Aldeia

O Chefe de Gabinete do prefeito de São Pedro da Aldeia, Moisés Batista, se encontra internado no hospital Santa Isabel, em Cabo Frio. Segundo informações, ele deu entrada nesta terça-feira (10) com suspeita de dengue. Moisés já falou com alguns amigos que passa bem e breve vai voltar as atividades. Estamos na torcida.

Iguaba Grande

O ex-jogador Beto visitou o município de Iguaba Grande nesta quarta-feira (11). O moço posou para fotos com o prefeito, Vantoil Martins, o chefe de gabinete, Fabinho Costa e vereador Alan Rodrigues. Mas teve foto com o vereador Marcelo Durão e o presidente Marcilei. O homem da mangueira chegou com a camisa do Flamengo feliz da vida. Foi uma festa que terminou no restaurante Água Na Boca com o prefeito pagando a conta.

Vereadores

Alan Rodrigues

Luciano Silva

Marcelo Durão

Júnior Bombeiro

Marciley Lessa

Araruama

Em Araruama, enquanto os fofoqueiros ficam falando, Rui Vicente anda nervoso por ainda não está constando da lista do ex-presidente da Câmara, Júlio César Coutinho, o mesmo diz está tranquilo. Pelo visto, o homem das vaquinhas de São Vicente não vai deixar Rui Vicente pelo caminho. Na verdade, gratidão não prescreve.