O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 11

Araruama

A recém-inaugurada unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), no distrito de São Vicente, inicia suas atividades ampliando as oportunidades de qualificação profissional na Região dos Lagos. As inscrições estão abertas entre os dias 11 e 12 de março, para mais de 200 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC). As oportunidades são para os cursos de Espanhol, Manicure e Pedicure e Climatização e Refrigeração, que serão oferecidos na nova unidade da Faetec. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente, das 9h às 16h, na sede que fica na Estrada de São Vicente, nº 281, apresentando documento de identificação e comprovante de residência. Para participar, é necessário ter idade mínima de 15 anos e ensino fundamental completo. Os cursos terão duração de 20 semanas. A prefeita, Daniela Soares, destacou a importância da chegada da Faetec para ampliar oportunidades de formação e geração de renda no município.

Arraial do Cabo

A pesca artesanal de Arraial do Cabo registrou um ano de forte produtividade em 2025. De acordo com dados da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), o município alcançou 769.960 kg de pescado capturado ao longo do ano, consolidando o melhor resultado dos últimos três anos. O volume representa um crescimento de 22,4% em relação a 2024, quando foram registrados 629.207 kg de pescado. Na comparação com 2023, que teve 607.811 kg, o aumento acumulado chega a 26,7%. Além do aumento no volume total, os dados também apontam para a diversidade da atividade pesqueira no município. Em 2025, foram registradas 65 espécies capturadas, sendo 64 espécies de peixes e uma espécie de molusco. Entre as espécies capturadas, o principal destaque foi a lula (Loligo plei), que liderou a produção em 2025 com 170.225 kg desembarcados. O resultado representa um crescimento de 62,8% em relação a 2024, quando a espécie havia registrado 104.557 kg. Já o bonito-pintado (Euthynnus alletteratus) apareceu como a segunda espécie mais capturada em 2025, com 133.090 kg. Na sequência, vem o olhudo (olho-de-boi), com 125.493 kg. Juntas, essas espécies representam uma parcela significativa da produção pesqueira do município.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fabio da Silva, o Fábio do Pastel, anunciou, ontem, duas medidas emergenciais para ampliar o escoamento e acabar com os alagamentos nos bairros São João e Campo Redondo que sofrertam com as chuvas do início da semana. O governo anunciou a construção de uma travessia que vai cortar a RJ-140 de um lado ao outro para instalações de manilhas que vão impedir que a águia da chuva fique represada. A obra será executada em parceria entre a prefeitura, que vai entrar com material, Governo do Estado com as manilhas e Prolagos com o maquinário. O prefeito, que se reuniu ontem com secretários, vereadores e representantes da Prolagos também anunciou a limpeza dos canais nas proximidades do Posto Elefantinho pelo programa Limpa Rio do Governo do Estado.De acordo com a Defesa Civil, em apenas um dia foi registrado volume de chuva esperado para dois meses.

Iguaba Grande

Iguaba Grande está recebendo nesta quarta-feira pela primeira vez, o Mutirão do Consumidor “Dívida Zero RJ” iniciativa promovida pelo Governo do Estado do Rio, por meio da Sécretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do PROCON. A ação acontece na sede do PROCON do município e faz parte da programação da Semana do Consumidor, realizada, simultaneamente, em diversos municípios fluminenses. Consumidores tem a oportunidade de resolver pendências financeiras diretamente com empresas participantes que oferecem condições especiais para negociação de dívidas, parcelamentos e acordos. A ação reúne representantes de instituições financeiras, operadoras de telefonia, concessionárias e empresas do comércio. Os consumidores devem comparecer ao local levando documento oficial com foto e, se possivel, comprovantes ou faturas das dividas que desejem negociar.

Búzios

Câmara Municipal de Buzios aprovou, ontem, o Projeto de lei que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por crimes de maus-tratos contra animais em cargos, emprego ou função pública, bem como a prestação de serviços ou a participação em licitação. O projeto, de autoria do vereador Toni Russo estabelece que a medida deverá ser aplicada após trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Cabo Frio

O ex-vereador de Cabo Frio, Jânio dos Santos Mendes, destacou o bom humor e o respeito de Antônio Carlos Trindade aos adversários. Jânio disse que Cabo Frio perde uma “lenda” da política e lembra que a trajetória do ex-vereador e vice prefeito, foi marcada por bom humor e tiradas irônicas. Jânio frisa que ele e Antônio Carlos sempre estiveram em lados opostos na politica, mas a relação sempre foi marcada pelo respeito. Vizinhos no bairro da Gamboa, Jânio diz que viu os filhos de Antônio Carlos nascer e crescer e classificou Antonio Carlos como um amigo, acolhedor e solidário. O corpo do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Cabo Frio e vice prefeito na décade de 70, Antônio Carlos de Carvalho Trindade, será velado a partir do meio-dia, na Casa de Cultura Museu José de Dome, Charitas, no Centro. O sepultamento está marcado para as quatro e meia da tarde no Cemitério de Santa Isabel.