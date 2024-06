O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

Cabo Frio

O Hotel Paradiso Corporate, em Cabo Frio, vai sediar a a sexta edição da Feira de Fornecedores de Hotéis e Gastronomia nos dias 20 e 21 de agosto. O evento, que acontece das duas da tarde às oito da noite, tem o objetivo de levar novidades e variedade aos empresários da região, além de fomentar o setor de infraestrutura turística. A feira reunirá 40 expositores des diversas áreas, incluindo produtos e serviços, roupas de cama, mesa e banho, bem como equipamentos, utensílios e outros serviços voltados para o setor hoteleiro e de gastronomia. A iniciativa visa proporcionar um espaço para a apresentação de inovações e o fechamento de negócios. O evento é anualmente promovido pela Associação de Hotéis de Cabo Frio. A expectativa é de que aproximadamente 500 pessoas visitem a feira a cada dia, movimentado o setor e incentivando novas parcerias e investimentos.

Arraial do Cabo

Uma nova onda de vandalismo atingiu o Distrito de Montel Alto, em Arraial do Cabo, na mandrugada desta quarta-feira. O crime foi na rua Marimbas. As lixeiras colocada pela prefeitura foram incendiadas. De acordo com a prefeitura, essa foi a quinta lixeira vandalizada. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. A suspeita é de que algumas pessoas que estão tentando intimidar com esses crimes os moradores. A onda de valdalismo no distrito cabista começou na madrugada de quinta-feira da semana passada quando dois postos de guarda-vidas no distrito foram incendiados.

Os postos eram novos, foram entregues à população em abril deste ano e o crime, foi uma represália a demo-lição dos quiosques e residências na localidade em uma ação executada pelo Ministério Público Federal e Inea por se tratar de uma área do Parque da Costa do Sol.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, vai realizar a 5ª Festa dos Pescadores. O evento vai acontecer nos dias 29 e 30 de junho, na sede da Colônia dos Pescadores Z-28, localizada na Rua Cavalcante, nº 70, no bairro Pontinha do Outeiro (Rancho dos Pescadores), das 11h às 18h. Durante os dois dias de festa o público vai contar com as barracas dos pescadores, onde serão vendidas comidas típicas, como: peixe frito, peixe na brasa, ensopado com pirão, caldinho de peixe, empada e pastel de camarão. E a programação não para por aí. No dia 01 de julho vai acontecer a tradicional Procissão Marítima. Cerca de 20 barcos vão percorrer trechos da Lagoa de Araruama, saindo da Igreja de São Pedro (Igreja Brasileira), localizada no bairro Praia do Hospício, em direção à Colônia dos Pescadores Z-28. A procissão tem o objetivo de fortalecer a fé católica e também realiza uma homenagem à São Pedro (protetor dos pescadores).

Búzios

O ranking das Melhores Praias apresentado, no dia 08/06, levou as praias do Forno e da Azeda/Azedinha, em 9º e 10º lugares na América Latina, respectivamente. Já no ranking das melhores praias brasileiras, a praia do Forno ficou em 4º e a Azeda/Azedinha, em 5ª posição.

Iguaba Grande

O bairro Estação agora faz jus ao nome. Mais um futuro ponto turístico de Iguaba Grande será entregue! O Espaço Gastronômico Maria Fumaça, na Praça da Estação, é mais uma opção de lazer e gastronomia, homenageando a antiga estação de trem em Iguaba. O espaço contará com food trucks no formato dos vagões da antiga Maria Fumaça. E uma curiosidade, em alguns pontos será usado a madeira original dos trilhos de trem.

São Pedro da Aldeia

As obras de infraestrutura na Estrada do Alecrim continuam em São Pedro da Aldeia. As intervenções são realizadas pela Companhia Estadual de Habitação (CEHAB/RJ), com base em uma solicitação feita pela Prefeitura aldeense. Atualmente, o trabalho envolve a execução dos ramais necessários para a conclusão do sistema de drenagem pluvial da via. Seguindo o cronograma de obras, a próxima etapa prevê a preparação do terreno para que, posteriormente, seja iniciada a pavimentação asfáltica. É importante destacar que a estrada já recebeu a instalação de galerias pluviais, além de tubos de 800 mm, 1.200 mm e 1.500 mm de diâmetro, destinados à captação das águas das chuvas na localidade.

Saquarema

Neste domingo (16) , a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará mais uma edição da Campanha de Adoção. Desta vez, o local será a Feira de Bacaxá. Das 09 às 13 horas, diversos pets estarão disponíveis para a adoção responsável por parte da população.