O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 14

Cabo Frio

O secretário de obras de Cabo Frio, Alan Nascimento, anunciou que nos próximos dias, Jacaré, Jardim Caiçara, Jardim Peró, Unamar e Jardim Esperança vão receber cerca de 600 toneladas de asfalto durante operação de recapeamento. O secretário admite que a cidade ainda tem muitos buracos, mas frisa que tem trabalhado para tender todos os bairros e pede a compreensão da população e também dos motoristas que trafegam pelas vias em obras. Ontem os trabalhos se concentraram na Rua Sinagoga, Unamar, em Tamoios.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo participa de reunião do Inea sobre desassoreamento do Canal do Itajuru e da Laguna de Araruama O Secretaria de Obras de Arraial do Cabo, Pedro Cajueiro, participou na última quinta-feira (8), de uma reunião promovida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), através da Diretoria de Recuperação Ambiental (DIRRAM) e da Superintendência Regional Lagos São João (SUPLAJ), na sede da superintendência, em Araruama. O objetivo do encontro, que reuniu representantes de outras 4 cidades, foi alinhar a execução das obras de desassoreamento do Canal do Itajuru, da Laguna de Araruama e das engordas das praias lagunares de seis municípios do entorno.

Iguaba Grande

O vereador Júnior Bombeiro continua sumido em Iguaba. Segundo informações, ele está fazendo uma reflexão no monte. Sabe-se lá o que está acontecendo com o nobre edil.

Búzios

O município de Búzios virou um caldeirão depois do julgamento do processo do prefeito, Alexandre Martins. Só que o “portuga”, como é chamado pelos amigos, não tem nada de bobo e está observando quem são os amigos neste momento.

Araruama

A vice-prefeita de Araruama, Raiana Alcebíades, agora Raiana de Chiquinho, incorporou a campanha e partiu para as ruas. A moça tem saído de casa de manhã e chegado as tantas, segundo assessores. Haja sapatos para tantas andanças.