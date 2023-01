O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Cabo Frio

O vereador Rodolfo Machado, o Rodolfo de Rui, vai se internar nesta quinta-feira (18), para passar por uma cirurgia. No ano passado, Rodolfo teve sérios problemas de saúde e após exames médicos foi sugerido pelos médicos cirurgia na área cardiológica.

Araruama

O ex-prefeito, Chiquinho da Educação, mais conhecido com primeiro ministro, esteve nesta quarta-feira (18), no estúdio da Litoral FM e TV Rádio, dando entrevista. Durante a entrevista, Chiquinho falou do orçamento do município e duvidou que outro município, tenha o número de creches, ginásio poliesportivo, escolas e obras como tem Araruama. Inclusive falou dos valores dos royalties que todos recebem. Chiquinho, também destacou o projeto “Milésimo Gol do Rei Pelé”, da prefeita Lívia. Por último, disse que Angela Barreira, Raiane Alcebíades, Cláudio Barreto, Nelsinho do Som e Júlio César Coutinho, estão sendo observados e que um desses pode ser escolhido pelo grupo para ocupar a cadeira da prefeita.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo tirou o dia de hoje para visitar as obras do município com a equipe de comunicação. O moço visitou as obras do no Centro Cultural, do Mini Hospital de Figueira dentre outras. O Sombra viu que o homem do chapéu não desgrudava do prefeito.

Búzios

O secretário de saúde de Búzios, Leônidas Heringer, fez uma série de reivindicações para a saúde do município durante reunião com o secretário de Estado de Sáude Luiz Antônio Teixeira, entre elas, a liberação de mais recursos para a ampliação do Hospital Municipal Rodolpho Perissé. O secretário buziano reivindicou também mais investimentos na área de cardiologia, em especial, para a acelerar os procedimentos de cateterismo na região, além do envio de duas ambulâncias equipadas como UTI móvel para a cidade. Leônidas ressaltou que a saúde em Búzios tem atingido resultados positivos inéditos através de iniciativas do próprio governo, mas frisou que as ações do Governo do Estado para a área são de grande importância, em especial nas responsabilidades regionais firmadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea.

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para o novo Edital lançado pela Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia para seleção e contratação de profissionais do setor de arte e cultura para apresentações no Carnaval e eventos promovidos pela pasta ao longo do primeiro semestre.

As inscrições seguem até o dia primerio de fevereiro, de forma presencial, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos e são destinadas a animadores culturais, dançarinos, atores, músicos, DJs, bandas, grupos musicais, de teatro, de dança, de capoeira, bandas e grupos de marchinhas. O Edital completo com a lista de documentações, cronograma e exigências está publicado no site oficial da prefeitura. O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, classifiocu o edital de mais um mecanismo de fomento e valorização da cadeia produtiva cultural aldeese.

Iguaba Grande

Reina paz na Câmara de Iguaba Grande. A verdade é que o ex-presidente, Balliester Wernec, andava bravo pelos cantos, porque, segundo informações, o atual, Marcilei Lessa, estava querendo derrubar o tal “puxadinho” iniciado por Balliester. E aí que o “fogaréu” estava começando e o homem da mangueira já se preparava, mas o vereador Luciano Silva colocou os dois cara a cara e terminou o conflito. O nem precisou atuar.