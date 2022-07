O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 20

Araruama

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, tem se debruçado só maximo no projeto do Hospital Universitário de São Vicente, terceiro distrito de Araruama. Livia quer fechar convênios com Universidades para atender todas as demandas dos araruamenses.

Iguaba Grande

O chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fabinho Costa, vai receber o deputado federal, Gutemberg Reis, no Espaço VIP, de Iguaba Grande. Dizem o moço tá convidando só lideranças “polivalentes”.

Arraial do Cabo

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Subsecretaria de Cultura, abre as portas do antigo cinema para uma programação especial de férias, o CINECULT. Seis filmes que falam sobre Arte e Cultura, Amor e Empatia foram selecionados para a grade de programação. O evento é destinado à maiores de 12 anos e acontece de forma gratuita a partir desta quinta-feira (21), às 18h.

Búzios

A promotora eleitoral Renata Mello opinou pela condenação e inegibilidade do ex-candidato a prefeitura de Búzios Leandro Alex de Souza da Silva, o Leandro do Bope, em ação de investigação eleitoral em que ele é acusado de absuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. Leandro, de acordo com a ação, comandou a produção divulgação e propagação de fake news através de distribuição de um jornal contra o então candidato Alexandre Martins. A publicação, de acordo com a promotora, na véspera do pleito municipal, extrapolou os limites da liberdade de expressão. A promotora considerou a publicação abusiva e uma grave lesão ao processo democrático. A ação também atinge a vice dele na ocasião Débora Pereira de Oliveira.

Cabo Frio

O Conselho de Turismo de Cabo Frio elegeu, ontem, as organizações da sociedade civil que terão representantes para atuar no biÍnio 2022/2024. O conselho terá a participação de representantes da Associação de Hotéis ; Costa do Sol Convenção e Eventos; Grupo Iguais; Associação das Empresas de Turismo Náutico ; SEBRAE e Associação de Serviços Turísticos. As entidades deverão encaminhar a secretaria até a próxima sexta-feira os nomes dos representantes – titular e suplente- para o conselho. A eleição da diretoria será realizada na próxima reunião, ainda sem data marcada, após a publicação da nomeação dos membros do Conselho.