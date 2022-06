O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22￼

Cabo Frio

Cabo Frio iniciou a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 na população de 40 anos ou mais. Estão aptos a tomar a segunda dose de reforço as pessoas que receberam a terceira dose há pelo menos 4 meses. Está liberada também a aplicação da segunda dose de reforço contra a covid-19 do laboratório Janssen, para pessoas de 18 a 39 anos, com intervalo mínimo de quatro meses entre os reforços anteriores. A vacinação acontece em 12 postos da cidade e oito do segundo distrito. O morador deve apresentar o comprovante de vacinação, documento oficial com foto, CPF ou Cartão do SUS. Quem ainda não recebeu a primeira ou segunda dose da vacina, também pode se dirigir às unidades de saúde.

Arraial do Cabo

A Operação Garoupa da Polícia Federal, deflagada em em Arraial do Cabo, em conjunto com o ICMBio, resultou na apreeensão de cem quilos de pescado, uma embarcação, além de apetrechos de pesca. Na ação contra a prática de crimes ambientais na Reserva Extrativista Marinha do município, a equipe flagrou uma traineira pescando com espinhel de 8 milhas, dentro da área da Reserva. O barco foi autuado por pescar com apetrechos proibidos denro da reserva. O infrator autuado responderá criminalmente e terá que pagar multa de mais de 7 mil reais. O turismo ilegal também vem sendo combatido dentro da reserva, atividade apontada como maior causa de danos à unidade.

Búzios

A produção francesa “O Próximo Passo” , filme mais visto na França na semana de estréia abre o Búzios Cine Festival, amanhã, no Gran Cine Bardot, em sessão marcada para às 17h30. O Festival de Cinema que está sendo retomado após dois anos parado, devido a pandemia, terá sessões populares no tradicional cinema, ao ar livre na Praça Santos Dumont no Centro, e este ano em mais um espaço de exibição na Praça Cem Braças. A grande expectativa desse ano é o sucesso de público e crítica “Medida provisória” de Lazaro Ramos, que será exibido sábado, às 21h30, na Santos Dumont. Os sucessos “Amor, Sublime Amor” de Steven Spielberg e “Sonic 2” também serão exibidos na Praça.

Araruama

O Sombra descobriu o motivo da tristeza do vereador Amigo Valmir. A verdade é que a vereadora, Roberta Barreto, esposa do secretário de Obras, atravessou uma indicação para a rua do vereador Valmir e isso causou uma grande tristeza. Nos corredores da Câmara, rola que outros edis estão de olho na colega, que é muito rápida nas indicações. Que coisa.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, fará uma live na próxima segunda-feira (27), para anunciar novas obras para o município. Muito bem na opinião pública da cidade, Vantoil, anda dizendo que Iguaba, a princesinha da Região dos Lagos, vai receber muito asfalto e saneamento básico.

São Pedro da Aldeia

A situação do prefeito, Fábio do Pastel, com os vereadores segundo informações, não é nada boa. Nos relatos de vereadores, dá para sentir que no momento, o único fiel ao prefeito é o Márcio da Rua do Fogo.