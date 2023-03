O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Cabo Frio

O Núcleo de Práticas Integrativas de Cabo Frio, que existe desde março de 2020, será homenageado amanhã, com uma Moção de Aplausos na Câmara de Vereadores. O reconhecimento é pelo trabalho prestado à comunidade, com atendimentos gratuitos, pelo Sistema Único de Saúde, com uma ampla variedade de terapias naturais. O trabalho realizado pelo Núcleo PICS tem ganhado visibilidade em todo o país, com participação em congressos internacionais renomados. Para ser atendido pelo Núcleo PICS não é necessário encaminhamento médico. Basta ligar ou ir pessoalmente à unidade, que fica na rua do Pomar,

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande já cumpriu todo o calendário de aplicação da dose bivalente da Covid-19. Conforme divulgado pelo município, a coordenação de imunização entregou a primeira etapa da campanha antes do prazo estabelecido e ainda incluiu, os profissionais da saúde, que podem buscar as Unidades Básicas de Saúde e se vacinar. A imunização na cidade segue liberada para imunocomprometidos, gestante, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, e profissionais da saúde. Para garantir a vacina, é preciso precisando estar portando o comprovante de vacinação, o CPF ou cartão do SUS.

Búzios

O município de Búzios promoverá, no próximo final de semana, a segunda etapa do Torneio de TEQ ball. O evento acontecerá na Praça Santos Dumont e terá início às 8h. Segundo Gugu Braga, Secretário de Lazer e Esporte, a competição contará com a presença de atletas de todo o Brasil, incluindo a campeã mundial de futevôlei e TEQ ball, Natália Guitler. O torneio apresentará disputas nas modalidades de duplas femininas, masculinas e mistas, além de competições individuais, tanto masculinas quanto femininas. Haverá também a categoria parateqball, destinada a atletas amputados. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas na sede da Secretaria de Lazer e do Esporte, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 884, sala 1, Vila Caranga.

Arraial do Cabo

Empresários e praticantes da modalidade de quadriciclo turístico estão convidados para o debate sobre o ordenamento da atividade no município! A reunião acontece nesta quinta-feira (23), às 18h, no antigo cinema de Arraial do Cabo (ao lado da Câmara Municipal).

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que alguns vereadores estão preocupados com o poderá acontecer com seus mandatos. O fantasma da dança das cadeiras que aterrorizou os vereadores araruamenses pode bater à porta a qualquer momento. Haja coração!