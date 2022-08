O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira (24), a Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Arraial do Cabo realiza o “Vigilância em Ação”, na Praça do Sítio, de 9h às 12h. Serão oferecidos serviços de saúde como testagem rápida para covid-19, imunização, material informativo sobre ISTS, saúde da mulher, entre outros. O objetivo é conscientizar a população sobre prevenção de doenças e a importância de manter uma rotina de checagem da saúde.

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio, Rodolfo Aguiar de Farias, o Rodolfo de Rui, do Solidariedade, teve o mandato cassado pela Juíza Anna Karina Guimarães Francisconi em ação de investigação judicial eleitoral, por fraude a cota de gênero nas eleições municipais. A magistrada cassou o mandato do vereador, anulou os votos obtidos pelos 25 investigados do Solidariedade na ação e determinou a retotalização dos votos das eleições proporcionais e o recálculo do coeficiente partidário. O presidente do Solidariedade, José Antônio Martins Filho, o Zezinho, e do diretório do PRB, Alcimar Ramos de Souza, que integrava a coligação e que presidiu a convenção que indicou as candidatas “laranjas” também foram condenados a oito anos de inegibilidade.

São Pedro da Aldeia

Notícias dão conta de que o ex-prefeito Cláudio Chumbinho, candidato a deputado federal, fez as pazes com o ex-deputado Paulo Melo. Segundo os fofoqueiros do canhão, os dois já teriam marcado uma caminhada para 11 de setembro, em São Pedro da Aldeia.

Búzios

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, em Búzios, operação Lenocinium, contra uma quadrilha especializada em tráfico internacional de mulheres, para exploração sexual e tráfico internacional de drogas, que pode estar ligado à máfia italiana. As investigações da PF revelaram que uma mulher foi aliciada por um dos membros do grupo criminoso com uma promessa de trabalho na Itália, tendo a vítima sido levada do Brasil até a cidade de Empoli. No local, ela foi mantida em cárcere privado, ameaçada e obrigada a se prostituir. A quadrilha foi descoberta pela Polícia Federal depois que uma vítima, que havia aceitado ir para a Itália com a promessa de emprego, conseguiu fugir. Ela foi arregimentada Búzios, por uma agenciadora e levada para Itália com todas as despesas pagas.

Araruama

A pesca de camarão e crustáceos na Lagoa de Araruama está liberada. A proibição foi suspensa por uma portaria do Ministério da Agricultura e Pesca, publicada ontem no Diário Oficial da União. A portaria estabelece o período de 1º de abril à 30 de junho para o defeso do camarão e crustáceos, mas mantém proibida a pesca de peixes por qualquer método, no perÌodo de 1º de agosto à 31 de outubro. A mudança do defeso do camarão era uma antiga reivindicação dos pescadores da região e chegou a ser debatida em audência pública, julho, em Brasilia. A nova regra entra em vigor na próxima segunda-feira, sete dias após a publicação da portaria.

Iguaba Grande

Os professores de Iguaba Grande estão rindo atoa. É que passou na Câmara, na sessão de ontem, o projeto de lei enviado pelo prefeito Vantoil Martins, que dá aumento do piso salarial nacional. O vereador líder de governo, Luciano Silva e o secretário de educação, Jales Lins, também festejaram.