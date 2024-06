O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

São Pedro da Aldeia

No próximo sábado, a Secretaria de Esportes e Lazer de São Pedro da Aldeia reinaugura a quadra de beach soccer no bairro Bela Vista, a partir das 8h. O espaço, que fica na Alameda Geninho, nº 60, passou por uma revitalização. O processo de revitalização contou com a construção de uma nova quadra para a prática do vôlei e futevôlei. A quadra de beach soccer passou por uma reforma geral. Também foram instaladas novas redes de proteção, novas traves, mastros, bem como uma nova iluminação para todo o local. O evento será aberto ao público e contará com a participação dos núcleos dos bairros Praia Linda, Balneário, Centro, Poço fundo, Botafogo, Retiro, Boa vista, Alecrim e Ponta do Ambrósio.

Arraial do Cabo

A SEMUSP, através da Guarda Municipal, com apoio do Cproeis, está intensificando suas operações diárias para coibir a atividade de “flanelinhas”. Na ação, realizada ontem, foram abordados 4 condutores de quadriciclos que ficaram retidos para sanar a falta de uso de capacete. Além disso, 11 veículos foram fiscalizados, onde um deles foi conduzido ao depósito por transporte irregular. O cidadão que exerce esse tipo de trabalho ilegal poderá, eventualmente, ser enquadrado nos crimes de extorsão, exercício ilegal da profissão, usurpação de função pública, ameaça, dentre outros crimes. A iniciativa partiu por denuncias de populares.

Saquarema

Na última semana, representantes do governo da Finlândia visitaram o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e o Centro de Imagens na Cidade da Saúde de Saquarema. A comitiva finlandesa conheceu as instalações do hospital. Durante a visita, os representantes finlandeses puderam observar os procedimentos adotados na unidade e discutir possíveis melhorias baseadas em práticas bem-sucedidas utilizadas na Finlândia. A Finlândia, país nórdico com cerca de 5,3 milhões de habitantes, é reconhecida por seus elevados índices de qualidade de vida, educação pública, segurança, e acesso à saúde. A visita dos representantes finlandeses a Saquarema abre a possibilidade de troca de experiências e implementação de soluções tecnológicas que podem trazer melhorias para o atendimento de saúde em Saquarema

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, vai realizar a renovação do auxílio universitário para estudantes do "Programa Araruama Universitário". A renovação deve ser feita entre os dias 01 e 05 de julho (de acordo com cada modalidade de ensino), das 09h às 16h, presencialmente na sede da Secretaria de Educação, que fica na Avenida Country Clube dos Engenheiros, no bairro Clube dos Engenheiros. O aluno deve apresentar: cópia do RG, declaração da faculdade (cursando) e telefone. As datas para cada modalidade estão na tabela abaixo.

No próximo sábado, 29 de junho, o Capitulo Rosacruz Cabo Frio – AMORC realizará uma palestra intitulada “A MAGIA DOS NUMEROS”.

O evento é aberto ao publico em geral e todos estão convidados. Rosacruzes ou não.

A palestra será realizada na sede do Rotary Club International na Rua Ministro Gama Filho, 112, no Braga. Rua do Fórum, no dia 29 de junho às 10hs. Todos aqueles que se interessam pelo assunto ou que desejam conhecer um pouco da Filosofia Rosacruz estão convidados.

A entrada é franca.

Cabo Frio

