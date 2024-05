O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

São Pedro da Aldeia

O humorista André Lucas, o “Puliça da Escolinha do Professor Raimundo, se apresenta neste sábado, às olito da noite, no Teatro Municipal Doutor Átila Costa, em São Pedro da Aldeia com o espetáculo “Vapt-Vupt”. Os ingressos estão a venda no site Sympla a R$ 30 Reais. “Vapt-Vuypt”, é um espetáculo recheado de piadas e performances humorísticas. André Lucas revive no palco o icônico Professor Raimundo, eternizado pelo pai, o genial Chico Anísio na TV. Conhecido por sua versatili-dade, André Lucas apresenta um espetáculo irreverente que prometem arrancar boas risadas do público. O humorista estreou na TV as 13 anos, no Chico Anysio Show como filho do lendário pastor Tim Tones. Quando perguntado sobre qual personagem do pai que mais admirava na infância, elege o Azambuja, o malandro carioca. O Teatro Átila Costa fica na Rua Francisco Santos Silva, no bairro Nova São Pedro.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins sancionou as Leis que garantem o tombamento e a preservação das Igrejas Assembleia de Deus da Rua das Pedras e Metodista da Baía Formosa, dos Ossos e de Manguinhos, além da Caza do Sino, Casa de Boy Sampaio, Casa da Colônia, Casa do Solar do Peixe Vivo e Casa da Colônia dos Pescadores Z-23 e das Aduelas Azuis.Todos os pédios tem significativa importância cultural, arquitetônica e histórica para a cidade. A Igreja Assembleia de Deus é considerada um dos marcos históricos mais emblemáticos da cidade. O templo foi construído sobre o terreno onde existia um salão de baile de uma antiga agremiação de carnaval A Casa de Boy Sampaio é associada a histórias e lendas locais, e o Solar do Peixe Vivo, foi residência de veraneio do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O tombamento dos imóveis visa proteger a história e a arquitetura da cidade.

Cabo Frio

A diretora do SEPE Lagos, professora Denise Alvarenga, disse que a participação da secretária de administração do município Adriana Almeida, na sessão da Câmara, não trouxe nada de novo e lamentou que o SEPE não tenha tido a oportunidade de colocar todas as insatisfações da categoria durante a sessão.

Segundo Denise, o “modelo” de participação da secretaria na Câmara, fora dos ritos da audiência pública, não favoreceu à discussão das revindicações da categoria. Ela disse que espera, agora, a reunião agendada pela presidência na próxima semana para obter as respostas a algumas das muitas reivindicações apresentadas na audiência pública até agora sem reposta. Adriana Almeida durante a sessão se disse uma aliada do SEPE e chamou Denise de “preciosa”. O aceno e o elogio não convenceramn a dirigente do sindicato, que classificou as declarações de Adriana Almeida de “deboche”.

Araruama

A avenida Nilo Peçanha (na altura da Igreja São Sebastião até a esquina com a avenida John Kennedy) e a avenida Getúlio Vargas (da esquina da avenida Nilo Peçanha até a esquina da República do Chile) serão fechadas pela Guarda Municipal a partir das 16h para a confecção dos tapetes de sal. As vias vão ser liberadas na quinta-feira, 30, logo após o fim da celebração católica.

Arraial do Cabo

O trânsito terá alterações para a tradicional confecção de tapetes de sal em Arraial do Cabo. As mudanças na avenida Leonel de Moura Brizola terão início nesta quarta-feira (29), às 13h, com a interdição parcial da via para a marcação das 94 quadras. Já na quinta-feira (30), a principal via do município será totalmente interditada, às 6h, para o início da confecção dos tapetes. A pista só será liberada às 18h após a procissão. Os condutores devem ficar atentos a sinalização ao longo da avenida e as instruções dos agentes de trânsito.

Iguaba Grande

Prefeito Vantoil Martins decretou luto de três dias no município, por conta do falecimento do Pastor Israel Maia. A prefeitura de Iguaba Grande oferece as mais sinceras condolências e solidariedade à família e amigos.

Saquarema

Nesta quarta-feira, 29 de maio, foram divulgados os dados de empregos com carteira assinada referentes ao mês de abril de 2024, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo CAGED do Ministério do Trabalho. Em abril, Saquarema gerou 160 novos postos de trabalho, quase 40 a mais do que no mês de março. Com o resultado de abril, Saquarema já criou, nos últimos 12 meses, 2.019 novos empregos com carteira assinada, o que corresponde a um aumento de 16% do total de empregos disponíveis na cidade, ao 4º maior crescimento do Estado do Rio de Janeiro e ao maior da Região dos Lagos.