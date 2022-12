O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 01

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia registrou, ontem, 71 novos casos de COVID 19 . O município tem agora, 13.990 infectados, 264 casos só esta semana, de acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado ontem pela secretaria de Saúde. A ocupação de leitos de Unidades de Pacientes Graves UPG caiu de 30% registrado na terça-feira para 20%: ontem. O Índice de ocupação de leitos de enfermaria, de acordo ocom o novo boletim também caiu de 40 para 20%. A secretaria de Saúde informa que os testes de Covid-19 estão disponíveis no Pronto-socorro Municipal e nas unidades de Saúde, onde são realizados de acordo com a avaliação do profissional. A Vigilância em Saúde reforça a importância da população procurar pelas vacinas contra a doença disponíveis nos postos de saúde nos dias de rotina.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, enviou à Câmara Municipal, um Projeto de Lei que institui o pagamento da décima terceira parcela da Moeda Itiajuru às famílias beneficiadas pelo pograma de transferência de renda. O objetivo é que a recarga extra, já com o valor reajustado de R$ 220, seja feita após a aprovação do projeto pelos vereadores e a sanção do prefeito. O programa, implantado em outubro do ano passado, no Manoel Corrêa, já beneficia duas mil famílias de diversos bairros e conta com 153 estabelecimentos comerciais cadastrados. O Governo já transferiu para os beneficiários mais de R$ 2 milhões e 800 mil Reais, que ajudaram a compor o orçamento familiar de pessoas em condição de vulnerabilidade social e movimentaram o comércio dos bairros onde a Moeda foi implantada.

Arraial do Cabo

A Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo quer a liberação de recursos do fundo de reserva, dos royalties e de programas específicos para a gestão ambiental para ajudar pescadores artesanais atingidos pelas chuvas do ultimo fim de semana.

O objetivo é minimizar os prejuízos das famílias que tem nas atividades da pesca artesanal e do turismo náutico cabistas as únicas fontes de renda para sobrevivência. A AREMAC encaminhou ofícios ao FUNBIO, ao ICMBio e a prefeitura cabista além do Ministério Público Federal. O documento mostra que o temporal no fim de semana destruiu várias embarcações na Praia dos Anjos e argumenta que as portas do verão, muitos pescadores terão dificuldade de se sustentar se não recuperarem os seus instrumentos de trabalho a tempo.

Araruama

O município de Araruama é o campeão de empregos da Região dos Lagos. Araruama liderança ranking de geraram de empregos este ano com 4.435 vagas formais, duas vezes mais que o segundo colocado no ranking.

Iguaba Grande

Em Iguaba Grande quem está em estado de graça é o homem da mangueira, Júnior Bombeiro. O motivo é que o deputado federal reeleito Pedro Paulo está cotadíssimo para assumir um Ministério no Governo dr Lula. Dizem que o Bombeiro fala em até em partir para Brasília de malas prontas.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que a secretária de Educação, Carla Natália, está de saída da pasta. Segundo informações, a moça que viajou sem autorização da Câmara, após um requerimento do vereador Rafael Braga, que teve apoio de todos os vereadores, não vem se sentindo confortável na prefeitura. Carla deve ficar só até o final deste mês.