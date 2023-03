O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Arraial do Cabo

O novo Pronto Socorro de Figueira é uma das obras mais aguardadas pelos moradores dos Distritos. A unidade vai contar com toda a estrutura necessária para atender as demandas de saúde na localidade, sem que os pacientes precisem se deslocar para o Hospital Geral, no Centro da cidade.

Búzios

Um restaurante e um quiosque de Búzios foram flagrados furtando energia durante operação realizada pela ENEL com o apoio da Polícia Civil e de peritos do Instituto de Criminalística. Os dois estabelecimentos estavam om ligações diretas na rede de energia, depois de terem o fornecimento cortado pela concessionária.

Cabo Frio

Um dos maiores patrimônios turísticos e ambientais de Cabo Frio, a Ilha do Japonês, esta ameaçada pela construção do empreendimento “Nova Cabo Frio Water Park”, um parque aquático, beach clube e resort, que será erguido na área conhecida como Salinas Peroanas de mais de um milhão de metros quadrados. A denuncia é do vice-presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Cabo Frio, o documentarista Lucas Muller. Ele classificou o empreendimento como um dos mais obscuros do município e dissse que o impacto ambiental pode destruir de uma vez por todas o ecossistema, não apenas da ilha, mas também do entorno. Muller disse que o projeto é uma piada de mau gosto que será denunciado ao Ministério Público. Segundo ele, o empreendimento já está sendo construído, sem a realização de audiência pública ou consulta popular.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia está fervendo com os causos da Câmara. Nos corredores, tem gente dizendo que Mala, figura polêmica da cidade, estaria agitando o canhão. O vereador Franklin da Escolinha chegou a fazer uso da Tribuna para dizer que vai continuar comendo os fandangos com guaravita. Polêmica virou charge.



Araruama

Em Araruama, o tema mais comentado é lista do primeiro ministro Chiquinho da Educação. Nos últimos dias, o nome da secretária, Dani Braz, dominou as discussões com relação ao da prefeita Lívia de Chiquinho, para o pleito eleitoral. O primeiro ministro alimenta que Dani Braz, é qualificada, humilde e transparente, podendo sim ser o nome do governo. E agora?

Iguaba Grande

O empresário Otávio do Bar do Darli, em Iguaba Grande, vai parar a cidade com a grande festa de aniversário de 15 anos de sua filha, Julia Medeiros, nesta sexta-feira (03). Otávio promete dar um show dancando a valsa. O vereador Elifas Ramalho cancelou todos os compromissos para participar da festa de arromba.