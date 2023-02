O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Araruama

O maior bloco de arrastão da região, o Piranhas de Araruama, espera cem mil foliões para o desfile na Praia do Centro, na segunda-feira de Carnaval. O Bloco, fundado em 1981, por Eduardo Magno Valladares, o Dadinho, e um grupo de amigos, completa 42 anos neste carnaval. O sambista Rafael Sorriso, comanda a animação sobre o trio que conta ainda com o apoio de um caminhão pipa com dez mil litros de capirinha que serão distribuídos gratuitamente entre os foliões. O bloco não tem abadá. O aceso é livre. Nesta nesta sexta e sábado acontecem os dois primeiros ensaios. Amanhã será na boate Ginkeria 22, no Coqueiral e sábado no Restaurante Esquina Beer.

Cabo Frio

Os vereadores da Câmara e Cabo Frio iniciam os trabalhos legislativos, nesta quinta-feira. O prefeito José Bonifácio participa da primeira sessão do ano. O governo encaminhou duas mensagens para análise dos vereadores. Uma autoriza a prefeitura a subsidiar as passagens de uma linha de Ônibus na Sinagoga, em Tamoios. A medida vai reduzir a tarifa para R$ 2 Reais e 50 centavos. O prefeito admite que poderá estender o subsídio a outras linhas do município. A outra mensagem autoriza a sessão do antigo prédio do PASMED para o Corpo de Bombeiros. O local, que está interditado, deve abrigar a nova sede da corporação e da Defesa Civil e, ainda, uma policlínica para atender bombeiros e seus dependentes. Os vereadores na sessão de hoje também avaliam oito vetos do prefeito a projetos aprovados pela Câmara.

Búzios

Segundo informações, o clima na Câmara de Búzios está prá lá de pesado. Tudo depois da ação movida pelos vereadores, Aurélio Barros, Niltinho de Beloca e Gugu de Nair. Já se fala nos corredores que o vereador Victor Santos não vai aguentar a liderança de governo. O “caldeirão” tá fervendo.

Iguaba Grande

Os vereadores Luciano Silva, Alan Rodrigues e o Chefe de gabinete, Fabinho Costa, foram à Brasília para posse do deputado Gutenberg Reis. Todos estavam muito elegantes para a foto.

Arraial do Cabo

Em breve, Arraial do Cabo vai contar com um espaço para castração gratuita de animais. A futura Clínica Animal, que ficará localizada em Monte Alto, está passando por uma reforma de adaptação para atender com segurança e respeito os cães e gatos de todo o município.

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão do canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia andam falando que a oposição pode se juntar pensando na eleição de 2024. Por lá tem gente garantindo que Bia de Guga, Cláudio Chumbinho e Bruno Costa já estariam em plena articulação. Será?