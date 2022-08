O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo é considerada a cidade mais segura da Região dos Lagos, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, divulgados no primeiro semestre deste ano. E, para manter esse título, a Secretaria de Segurança Pública cabista realiza um trabalho ostensivo nas ruas, em conjunto com o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). A pasta divulgou hoje (3), o balanço dos atendimentos e apreensões feitas no período de janeiro a junho de 2022. De acordo com a Secretaria, durante os seis primeiros meses deste ano, a cidade registrou apenas duas ocorrências de letalidade violenta/homicídio doloso. Além disso, em apenas um mês, a SEMUSP retirou sete armas de fogo das ruas.

Araruama

O vereador Sérgio Murilo Lourenço da Costa, de 57 anos, de Araruama, é o primeiro parlamentar da região a ter o mandato cassado devido a fraude na cota de gênero com o uso de candidatas laranjas nas eleições municipais. A decisão também atinge Jean Carlos Drumond Vianna, Rafael da Silva e Gilmar da Conceição, diplomados como suplentes, pelo partido REPUBLICANOS, O juiz eleitoral de Araruama, Rodrigo Leal Manhães de Sá, já encaminhou ofício ao presidente da C‚mara, Julio César dos Santos Coutinho, comunicando a decisão judicial. O advogado Paulo Mazzei explicou que agora, com a anulação dos votos dos candidtos do REPUBLICANOS, a justiça fará retotalização dos votos e, na próxima semana, deve diplomar o novo vereador a ser empossado na Câmara.

Cabo Frio

A orla da Praia do Siqueira vai se transformar em uma sala de cinema com direito a pipoca gr·tis, dia 13, para a sessão especial de lançamento do documentário “Peixe, Camarão, Sal e Tradição” do cineasta Marcelo de Paula.

O filme mostra a luta pela sobrevivência da comunidade pesqueira do bairro, que vem sucumbindo ao despejo de esgoto na Lagoa de Araruama. O lançamento terá ainda exposição fotográfica de imagens dos cenários do filme e peças utilizadas pelos pescadores em seu dia a dia.

Búzios

A eleição da Câmara de Búzios pode ser judicializada. Segundo informações, alguns vereadores estão fazendo reuniões com um advogado para puxar o “tapete” do atual presidente, o Rafael Aguiar. Existe insatisfação por parte de alguns, edis com o presidente.

São Pedro da Aldeia

O Sombra viu o pré candidato a deputado estadual Ramon Gago entrando na residência do polêmico, o Mala. Dizem que Gago foi se aconselhar, mas Mala disse que com a crise, o conselho agora é pago. Que coisa!

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Educação, está realizando a entrega de uniformes escolares para todos os alunos das unidades municipais de ensino do município. A entrega começou nesta semana e está sendo feita diretamente nas unidades escolares. Os kits preparados pela secretaria contém uniforme escolar completo com camiseta – tradicional t-shirt, casaco, short ou short-saia e tênis. Ao todo, 4.600 alunos do ensino infantil e ensino fundamental receberão o material.