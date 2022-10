O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Búzios

A contratação do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes pelo time de Búzios para a disputa da Série B2 do Campeonato Estadual causou indignação no município. O goleiro foi emprestado ao club e até o fim da temporada. Em nota intitulada “Fora Assassino Bruno”, o Movimento Feminista de Búzios repudia a contratação do goleiro, condenado pela morte da modelo Elisa Samudio, e lembra que só este ano, seis mulheres foram vítimas de feminicídio na cidade e exigiu a recisão do contrato com o goleiro. O movimento diz que a SEB não pode envergonhar Búzios e seus torcedores; deve honrar a camisa vermelha que representa a paixão pelo esporte e não o sangue e o Ódio e classifica de inaceitável que Bruno continue usufruindo de privilégios e sendo idolatrado por parte da sociedade.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio negou, ontem, em nota, que o prefeito José Bonifácio vai se afastar do governo para se submeter a uma nova cirurgia. A informação foi veiculada por um site de notícias que afirmou, inclusive, que a vice Magdala Furtado deveria assumir. O governo, além de desmentir a fake news garantiu, ainda, que o prefeito está muito bem de saúde e trabalhando normalmente na sede na prefeitura. Em março, o prefeito cabofriense pasou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no fígado e implantação de uma tela abdominal para conter uma hérnia e chegou a se afastar do governo por cerca de duas semanas. Na ocasião, o próprio prefeito anuciou a intervenção cirúrgica.

São Pedro da Aldeia

O PROCON de São Pedro da Aldeia promove, nesta quinta-feira, mais um mutirão de atendimentos onde o consumidor além de esclarecer duvidas, poderá parcelar dívidas e recuperar o crédito financeiro. Mais informações podem ser obtidas ligando ou mandando mensagem de texto via WhatíApp para o número (22) 2627- 6086. Os consumidores também poderão ser encaminhados para adesão a Tarifa Social.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo promove, no próximo dia 16, a corrida Outubro Rosa, em alusão ao mês de prevenção e combate ao câncer de mama e colo do útero. A prova tera largada na Orla da Praia Grande, às 9 da manhã, para um percurso de quatro quilômetros e meio pela cidade. As inscrições estão abertas e devem ser feitas na Diretoria de Esportes, no Estádio Hermes Barcelos.

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai sediar a quarta etapa do Circuito a Costa do Sol de Canoa Havaiana neste fim de semana na orla da praia do Ubs. A competição conta com participantes de todo o Estado, em oito categorias. Segundo a organização, a competição terá participação de atletas de todas as idades competindo na categorias masculino, feminino e mista. Serão montadas raias de 2, 3, 5 e 8 quilômetros, podendo ser adequado conforme as condições de tempo ou outras necessidades. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Ricardo Coutinho detacou que a prática do esporte vem crescendo a cada dia na cidade e lembrou que ano passado a cidade recebeu, aproximadamente, 500 atletas para a competição.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação, reuniu seu grupo político para anunciar o apoio ao candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL). No grupo, o prefeito tem 14 vereadores que também vão se empenhar na eleição deste segundo turno em prol da candidatura do presidente. O velho Chico está podendo mesmo!