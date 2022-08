O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11

Araruama

A Justiça eleitoral de Araruama adiou para o dia 6 de setembro, 13h, a audiência de retotalização dos votos que estava prevista para ontem. A Câmara, até lá, segue com um vereador a menos. A recontagem vai apontar o sucessor do pastor Sérgio Murilo e os nomes dos novos suplentes. O juiz Rodrigo Leal Manhães informou que o adiamento ocorreu em viturde de dificuldades técnicas, apontadas pelo TSE, envolvidas nos registros de candidatos das eleições de outubro em todo o Brasil. De acordo com o novo cronograma, após a retotalização, José Rodolfo de Oliveira, o Buda, deve receber o diploma no dia 8. Não haverá solenidade e, no mesmo dia, o vereador poderá ser empossado na Câmara.

Búzios

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios iniciou ontem o pagamento dos meses de julho e agosto da Assistência Universitária – UNIBÚZIOS. Após os prazos do cadastro e recadastro, os universitários do município receberão até quinta-feira o valor referente ao auxílio. De acordo com a secretaria, a data prevista para o pagamento será sempre o dia 10 de cada mês.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande enviará a Câmara projeto de Lei que reajusta em 20% o piso salarial dos professores efetivos docente I e II. O anúncio foi feito ontem (10) pelo prefeito Vantoil Martins. Ele informou que o aumento leva em consideração o reajuste anunciado pelo Governo Federal, para o piso nacional da educação e, também, o percentual concedido pelo município de 14,58%, totalizando 34,58% de aumento. O Projeto de Lei também estabelece gratificação de regência de R$500,00, reduz em um terço a carga horária dos profissionais para o planejamento domiciliar e implanta o vale-alimentação de R$ 150,00. A previsão é que o aumento entre em vigor a partir de do pagamento de agosto.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio estabeleceu, através de Decreto, novas regras para circulação, embarque e desembarque de ônibus de turismo na cidade, principalmente, durante o período de alta temporada. De acordo com o documento, os ônibus poderão entrar na cidade entre 05h e 09h para desembaque nas ruas Jorge Lóssio, Mario Quintanilha, Rui Barbosa e Maestro Clodomiro Guimarães. Os veículos, entretanto, terão que obedecer a cinco percursos pré-definidos. A entrada na cidade está proibida após esse horário e os passageiros dos ônibus estarão obrigados a desembarcar no Terminal de Turismo. O Decreto proíbe ainda a permanência e pernoite dos motoristas nos ônibus no terminal.

Arraial do Cabo

A atleta cabista Lena Guimarães conquistou ontem o bicampeonato dos Jogos Panamericanos de Surf – PASA GAMES – depois de chegar a ficar em décimo lugar, após um início confuso, onde não ouviu a largada. A conquista do bicampeonato aconteceu depois de alcançar a segunda posição. A atleta deu um show de versatilidade, força e habilidade em uma boa onda e garantiu mais um título. A compeitção acontece até o dia 13 de agosto em Praia Venao, no Panamá. A atleta é uma das professoras da escolinha de canoa havaiana, para crianças e adolescentes de Arraial do Cabo.

São Pedro da Aldeia

No canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, a fofoca rola solta todos os dias. O nome mais comentado por lá , no momento, é o do vereador, Márcio da Rua do Fogo, pelo desempenho na “luta” contra Carlos Victor, o “Macega”, em defesa do prefeito, Fábio do Pastel. Segundo o Sombra, Márcio já treina com seu sparring, o assessor José Roberto.