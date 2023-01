O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 12

Cabo Frio

Turistas estão fugindo de Cabo Frio. A afirmação é de empresários do setor que tem constatado que a cada temporada o número de turistas na cidade diminui. Hotéis e pousadas registram, em pleno janeiro, reservas de 60% para o carnaval, um número bem abaixo das expectativas.

As chuvas das primeiras semanas do ano reduziram a média de ocupação. A lotação não se cofnrimou e a média de ocupação é de 85%. Além da chuva, o movimento a avaliação de epresários é que o turismo de massa, o caos no trânsito e a falta de fiscalização, tem agravado o problema. Empresários defendem a adoção de medidas emergenciais para conter a fuga de turistas e salvar o setor, principalmente depois que a cidade ganhou destaque em um programa de TV como destino mais em conta, e mostrou, , em rede nacional, imagens de quentinhas sendo vendidas na Praia do Forte.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, exonerou, ontem, os secretários de Turismo, Andreia Tinoco e de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo, além do coordenador do PROCON do município Márcio Lisboa. O anúncio das mudanças foi feito através de três comunicados divulgados pelo governo que seguem o mesmo padrão de texto e não explica os motivos que levaram as exonerações dos secreetrários e do cooordenador do órgão de defesa do consumidor. A nota informa apenas que eles encerram os seus ciclos nos cargos, que o prefeito Fábio do Pastel deseja sucesso e agradece o empenho e dedicação durante o período de trabalho prestado ao município.

Arraial do Cabo

Rola no município de Arraial do Cabo que o vereador Ayron Freixo é o “mineirinho” cabista. O nobre edil foi eleito com o ex-prefeito Renatinho Vianna, mas, atualmente, anda dizendo que o prefeito Marcelo Magno é seu tudo. Haja coração!

Búzios

Paulo Beiçudo está revoltado com o vereador Dom de Búzios. É que Dom tinha prometido uma vaga de assessor na Câmara. Beiçudo está há uma semana acompanhando o Boletim Oficial e ainda não viu o nome dele. O pior: Dom não atende mais o telefone. Beiçudo diz que o vereador não entra mais no QG dele….

Araruama

O empresário do Cabofolia, Sérgio Ribeiro, esteve na manhã desta quinta-feira (12), na Rádio Litoral FM para falar do Cabofolia e no final da entrevista deixou escapar que pode ser candidato a prefeito de Araruama. Isso vai render e muito na cidade. Aliás, ele disse que já está na lista dos pré-candidato para 2024.

Iguaba Grande

A Praia de Cidade Nova, em Iguaba Grande, vai ser palco, no feriadão de São Sebatião, no próximo dia 20, da Segunda edição da Expo Moda Praia. O evento contará com programação musical, desfile e estandes de moda praia. A Expo Moda Praia vai contar também com um concurso que vai eleger a Musa e o Mister Iguaverão. Os interessados em disputar a coroa de Rei e Rainha do Verão de Iguaba já podem ser inscrever. É preciso ser morador da cidade, ter mais e 17 anos e preencher um formulário on-line. O Expo Moda Praia tem início na sexta-feira, dia 20, com desfiles, a partir das 7 da noite, seguido de show do Pagode do Varão. No sábado, dia 21, a programação começa mais cedo, às duas da tarde, com aulas de dança. Haverá desfile do CRAS e, em segfuida, o concurso de Musa e Mister Iguaverão, marcado para as seis. O cantor Marcio Freitas encerra o evento.