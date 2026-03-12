O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 12



Búzios

A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Búzios abriu nesta quarta-feira (11), as inscrições para o MasterChef Down 2026, evento exclusivo para pessoas com Síndrome de Down. A atividade acontece no dia 20 de março, às 10h, no Belli Belli Clube de Praia Aretê (Av. José Bento Ribeiro Dantas, 28 – Vila Luiza, Armação dos Búzios). Os participantes terão a oportunidade de preparar pizzas em cozinha profissional, com orientação dos chefs do Belli Belli, vivenciando a rotina de um ambiente gastronômico real. Mais do que culinária, o evento promove inclusão, socialização e autonomia, destacando a gastronomia como uma atividade terapêutica que estimula criatividade e integração.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema realizou um importante encontro com empresários do município, promovendo um momento de diálogo, troca de ideias e construção de parcerias para o fortalecimento da economia local. A reunião foi uma oportunidade para ouvir demandas, apresentar iniciativas e aproximar ainda mais o poder público do setor empresarial, que tem papel fundamental na geração de empregos e no crescimento da cidade.

Araruama

A prefeita Daniela Soares acompanhou, na manhã desta quarta-feira (11), as obras de reforma e ampliação do posto de saúde de Ponte dos Leites. A unidade está passando por uma série de melhorias estruturais para ampliar e qualificar o atendimento à população da região. Com a obra, o posto terá praticamente o dobro do tamanho anterior, ganhando novos consultórios, salas de atendimento e espaços específicos para fisioterapia, odontologia, vacinação e farmácia. O novo espaço também contará com sala da mulher, sala de triagem e sala de curativos, ampliando a oferta de atendimentos e fortalecendo a atenção básica de saúde na região. O projeto inclui ainda salas para os agentes comunitários de saúde (ACS), novos banheiros e melhorias de acessibilidade para cadeirantes, além de adaptações estruturais para garantir mais conforto e inclusão. O local também receberá paisagismo, estacionamento e um muro de proteção, estrutura que antes não existia.

São Pedro da Aldeia

Quinta Turma do Tribunal Regional Federal acatou, ontem, por unanimidade, recurso de São Pedro da Aldeia contra decisão que julgou improcedente a ação do município contra a ANP para enquadramento do município na condição de produtor para cálculo de pagamento dos royalties. A decisão coloca São Pedro no seleto clube das cidades que recebem repasses milionários de royalties da ANP como município beneficiário por embarque/desembarque, passando a receber a compensação paga pela ANP na condição de “produtor” de petróleo. Hoje São Pedro da Aldeia é considerado município limítrofe, classificação que destina a cidade a menor parcela dos royalrteis entre os municípios da região. O processo tramita na justiça desde 2020. A decisão que negou o direito do município data de 2023 e do juiz federal Francisco Alexandre Ribeirio que acatou contestação da ANP. O recurso aldeense contra adesão se arrastava há três anos e foi julgado ontem.

Cabo Frio

A falta de conservação no acesso e na orla da Praia do Peró pautou a reunião ordinária do programa Bandeira Azul ontem. O encontro ocorreu na Sorveteria da Praia e reuniu a coordenação local do projeto, representantes da sociedade civil e da prefeitura de Cabo Frio. Entre os principais problemas apontados pelos conselheiros está a ausência de sinalização de trânsito, situação que tem permitido a circulação irregular de veículos na orla. Outro ponto criticado foi a situação da rampa de acesso a praia. O corrimão está danificado e parte da estrutura funciona com apoio improvisado em uma pedra. Parte do pergolado de madeira no acesso à praia caiu, em dezembro è a prefeitura não recolocou as peças. Os moradores temem que novas quedas possam provocal cidentes graves. O Conselho também defendeu a q permanente do quadriciclo dos Bombeiros para atendimentos emergenciais em trechos mais afastados da praia.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai ganhar um Centro de Atendimento Educacional Especializado, voltado ao atendimento multidisciplinar e à proteção de crianças e adolescentes. O centro receberá o nome de Henry Borel, em homenagem ao menino que se tornou símbolo nacional da luta contra a violência infantil. A unidade vestá em fase de construção, em uma área localizada na Rua José Pinto de Macedo, ao lado da Unidade de Saúde da Família.

Iguaba Grande

Os atletas do Iguaba Basquete entrarão em quadra neste sábado para enfrentar o Flamengo na Quadra Poliesportiva em partidas válidas pelo Campeonato Carioca de Basquete, reunindo equipes das categorias de base. A entrada é gratuita, para garotada da cidade. A programação contara com três jogos ao longo da q e início da tarde. A equipe Sub-15 abre a rodada, às dez horas. Em seguida, as onze e mela, sera a vez do time sub-17 entrar em quadra. Encerrando o dia de confrontos, a categoria Sub-19 tem jogo marcado para uma da tarde. O secretário de Esportes do município Nickolas Tahim dosse que a participação das equipes no carioca representa um importante passo para o fortalecimento do basquete no município e mostra a evolução do esporte de Iguaba no cenário esportivo do Estado.